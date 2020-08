Knin se sprema za veliku proslavu 25. obljetnice vojno-redarstvene akcije Oluja. Kninjani pak kažu - bilo bi bolje da ih se političari sjete i ostalih dana u godini.

U Kninu je sve spremno za proslavu 25. obljetnice Oluje. Stolice na trgu posložene su prema epidemiološkim pravilima, a na kninskoj tvrđavi hrvatsku zastavu će sutra podignuti oni koji su 5. kolovoza '95. sa stijega skidali srbijansku zastavu. Sutra će se na tvrđavi čitati imena poginulih i nestalih branitelja, a nad tvrđavom preletjet će i Migovi. Za prihvat gostiju Kninjani su spremni, no kažu bilo bi ipak bolje da ih se političari sjete i ostalih dana u godini.

U Kninu je i reporterka Nove TV, Sanja Jurišić.

"Sutra proslava počinje budnicom kninskim ulicama u 7 sati, nastavlja se programom ovdje na Trgu, i paralelno onim na tvrđavi. Ove godine, zbog epidemioloških pravila, bez vojnog mimimohoda i bez onoga večernjeg koncerta koji se 5.kolovoza navečer tradicionalno odrzaža. Kažu nam Kninjani, mnogi od njih ove dane uoči i na Oluju i odu iz grada, ne da im se u gradu gledati političare i svu tu silnu pompu. Oni tu žive 365 dana u godini i kažu, znaju one stvarne životne probleme. A ima ih. Samo jedan primjer, iako Krka u Kninu izvire, ulaz u NP s kninske strane ne postoji. Obećala je država još 2017. na sjednici Vlade održanoj upravo u Kninu da će Gradu dati vojarnu na korištenje čime bi se ta priča i realizirala, ali sve je ostalo na obećanju", javlja Sanja Jurišić.

U Kninu se se čeka dolazak Zorana Milanovića. U 20 sati održat će se prijem za ratne zapovjednike, a predsjednik će istaknutim pojedincima dodijeliti odlikovanja i promaknuća.

Od Udbine do Knina

Kako bi odali počast svim poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima, 42 pripadnika i jedna pripadnica Središta za razvoj vođa "Marko Babić"' krenuli su jučer u hodnju od Udbine do Kina. Na ovaj način pokazat će visoku razinu spremnosti i profesionalizma, a tijekom dva dana prijeći će gotovo 88 kilometara. Hodnja je i završetak izazovne šestotjedne obuke nakon koje se novi vođe Hrvatske vojske vraćaju u svoje postrojbe gdje će nastaviti prenositi usvojena znanja. Na kninsku tvrđavu trebali bi stići u ovim trenucima.

"Motivacija je na vrlo visokoj razini, s obzirom da sam svijesna što me čeka. I to je nešto što drži tu motivaciju na visokoj razini", rekla je poručnica Irena Lovrić, Središte za međunarodne vojne operacije "Josip Briški.

"Mi smo uvijek spremni na sva godišnja doba, na ljeto, na velike vrućine, na zimu, na hladnoću, na kišu", govori skupnik Marko Korica, Prva mehanizirana bojna Tigrovi.

Rojs: "Ja se za ovo borim 25 godina"

Reporter Nove TV Andrija Jarak u Kninu je ugostio generala Ljubu Ćesića Rojsa, koji je među prvima stigao do kninske tvrđave. Milanovićevim odlikovanjem generala HVO-a je oduševljen.

"Ja sam više nego zadovoljan. Borim se za pripadnike HVO-a od 2000. godine. Poslije smrti predsjednika dr. Franje Tuđmana i pokojnog Gojka Šuška. Borim se za njihov status četvrt stoljeća. Hvala dragom Bogu da sam doživio to za 25. obljetnicu Oluje da je to i napravljeno", rekao je Ćesić Rojs. Priznao je da ga je predsjednik Milanović iznenadio.

"Predsjednik Milanović me izenanadio, ali pozitivno. Pokazao je, barem u ovom djelu, da je državnik, da nije karijerist. I da razumije stvari kad sam mu pokazao poslanicu koju je imao prvi put prilike vidjeti, od predsjednika Tuđmana, od 15, siječnja 1996. U njoj piše sve", rekao je i dodao da su te dokumente ostali bivši predsjednici "valjda bacali u kantu za smeće".

"Njemu je trebalo pet sekundi. On je pogledao taj papir. Rekao da je OK i dao svojim savjetnicima da svi pogledaju. I rekao da će potpisat. Kad sam mu rekao da mu rekao da je moja predsjednica, koju ja obožavam rekla da to neće potpisati, rekao je da se malo preplašila", prisjeća se Rojs.

Govorio je i o tome što je na crnoj listi SAD-a.

"Koju Golgotu ja nosim, ne bih to poželio najgorem neprijatelju. Od 2010. nemam ni tekućeg računa", požalio se i još jednom pohvalio Milanovića.

"Kakav bih ja bio čovjek kad ne bih rekao istinu. On se pokazao kao državnik. Dosada je sve bilo lakrdija. Ugodno me iznenadio. S time, dok sam živ, ro sam obećao, glasovat ću za HDZ, da ga vodio najveći neprijatelj Hrvatske. To sam rekao Franji i Gojku", rekao je Rojs i pozvao sve da proslava prođe u miru.

Vijesti gledajte svakog dana na Novoj TV, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste vijesti? Pogledajte ih besplatno na novatv.hr