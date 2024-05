Najinteligentnije životinje u Europi: "Mogu rješavati zadatke na razini sedmogodišnje djece"

Slove za iznimno inteligentne životinje, organizirane su, a u Botaničkom vrtu u Zagrebu - vrane - kradu.

Nadmudruju se s ljudima, snašle su se u gradskim sredinama. Pomno istražuju aktivnosti koje se odvijaju i lako dolaze do alata koji im trebaju.

Meta vrana u Botaničkom vrtu sada su postale pločice za označavanje biljaka.

"Zaista svjedočimo njihovom pametnom i promišljenom ponašanju. Nama rade povremeno probleme zato što nam kradu ove pločice. Kradu zato što im sviđa ovaj aluminij - metal koji je lagan“, rekao je Vanja Stamenković, voditelj Botaničkog vrta.

A sviđa im se jer ga koriste za slaganje gnijezda. Turistima ne smetaju.

"Da, da, vidjeli smo vrane. Volim sve ptice, sve životinje“, rekli su Sue i Raymond, turisti iz Velike Britanije.

"Da, vidjeli smo više vrana kako slijeću. Pogotovo s kolodvora tu u Botanički vrt“, rekao je Petar.

Zbog njih su iz Botaničkog vrta uklonili koševe kako bi smanjili pritisak vrana na ono što najviše i traže, a to je hrana. Često rade nered i štetu.

"Obično su u paru ili ih je više, isprobavaju koja im je pločica lagana dovoljno da bi je ponijeli u kljunu gore i tako ih znamo vrlo često pronaći s biljkama koje su u jednom dijelu vrta, u drugom dijelu. Pokušavamo naći neki drugi sustav ili malo veću ili težu pločicu. Malo ih dublje zakopati, ali opet se one snađu i izmisle nešto novo“, rekao je Stamenković.

Vrane su najinteligentija skupina ptica koje se prirodno mogu pronaći u Europi.

"Mogu rješavati nekakve zadatke koje su na razini čak sedmogodišnje djece. U našim gradovima su našle specifičan splet staničnih okolnosti koje im odgovaraju“, rekla je Iva Šoštarić iz Udruge Biom.

"U zadnje vrijeme ih je sve više i po okolnim kvartovima. Čuo sam za neke napade na penzionere i bicikliste, ali nikad to nisam osobno doživio. Čovjek nikad nije siguran“, prokomentirao je student Filip.

S obzirom na to da je vrana krupna ptica - susret s njom nije lagodan. Stručnjaci objašnjavaju - najvažnije je zadržati smirenost. I gledati prema njoj.

"Vrane pri tim napadima koriste istu strategiju koju koriste za bilo kakve predatore s kojima se susreću u prirodi, a to je strategija zastrašivanja i iritacije. One znaju da nam zapravo ne mogu ništa“, pojasnila je Šoštarić i napomenula kako u pravilu vrane napadaju kada su njihovi mladunci u opasnosti. Što znači da ih je do 15. lipnja najbolje izbjegavati.

