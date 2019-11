Osam od deset bučinih ulja krivotvoreno je. Više od trećine mljevenoga mesa ima manju gramažu nego što je označeno na pakiranju.

Polovica maslinova ulja kisela je, užegla i ima talog, a više od trećine mljevenog mesa ima manju gramažu nego što je označeno na pakiranju. Sve su te informacije punile medijske stupce nakon što je Poljoprivredna inspekcija hranu s naših polica poslala na testiranje.

''Sve više smo svjedoci nekakvih krivih deklaracija, krive prezentacije proizvoda u javnost, bilo namjerno ili nenamjerno. Možda neki proizvođači misle ako u svojim prostorima proizvodnje i tijekom proizvodnje ne koriste nikakve preparate da su oni ekološki proizvod. Možda i jesu, ali ne mogu se tako deklarirati dok ne prođu proceduru i dok ne dobiju odobrenje od nadležnih institucija'', kaže prof. dr. sc. Jasna Bošnir s Odjela za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu hrane Dr. Andrija Štampar.

Kupujemo krivotvorenu hranu

Doznali smo, dakle, da je krana koju kupujemo krivotvorena, stručno rečeno patvorena. Maslinovo ulje, mlijeko i med namirnice su koje najčešće podliježu krivotvorenju i to je dobro znati.

''Neću reći da je to napravilo nepopravljivu štetu dobavljačima, ali je više na neki način izazvalo strah kod kupaca jer mi Hrvati kakvi jesmo – jedan ili dva su tamo nešto napravili i sada su automatski svi ekološki proizvođači lopovi, nepošteni i tako dalje. Ja se s tim ne bih složio'', priča Joško Jurin, vlasnik prodavaonice zdrave hrane.

Visoke kazne

Kazne za krivotvorenje su od 2000 do 10.000 kuna za fizičke i od 20.0000 do 100.000 kuna za pravne osobe. Kako biste poudano znali da je ono što kupujete organsko, važna je oznaka ''ekoproizvoda''.

Znak ''ekoproizvod'' jamstvo je da je proizvod proizveden sukladno propisima o ekološkoj proizvodnji. Znak se dobiva na razdoblje od jedne godine ili jedne vegetacije i uz deklaraciju potvrđuje kvalitetu proizvoda.

''S tim u vezi, u pripremi je novo zakonodavstvo za ekološke proizvode koje baš ide na ruku malim proizvođačima da će moći certificirati u jednom tom razdoblju više svojih proizvoda, ne samo proizvod po proizvod. To će pojeftiniti proces, a sve te uredbe i legislativa stupit će na snagu od 1. 1. 2021. godine.

Kada se govori o ekološkim proizvodima, onda mislimo na namirnice kao što su žitarice, voće i povrće, ali imate i kompleksnih proizvoda koji na sebi mogu imati oznaku bio-eko i oni mogu biti zaista takvi na način da se provjeri svaka njihova komponent'', ističe Bošnir.

Ako se dječja voćna kaša sastoji od jabuka, šljiva, borovnice, jagode i maline, barem polovica tog voća trebala bi biti ekološki proizvedena kako bi se dobila markica eko. ''Po ovoj novoj uredbi čak 95 posto sastojaka u takvom kompleksnom proizvodu mora biti iz ekološkog uzgoja da bi proizvod mogao dobiti tu zelenu oznaku'', objašnjava Jasna Bošnir.

U slučaju da nije riječ o proizvodima na kojima je istaknuta markica, poput voća i povrća, postoje načini provjere. ''Ono što mi svakodnevno vidimo dok baratamo s tim proizvodima jesu sam izgled, miris i organoleptička svojstva ekoloških proizvoda, posebno voća i povrća. Primjer su jabuke koje su izgledom jako ružne, kako bi kupci rekli, ali to je prvi znak da je taj proizvod proizveden na ekološki način. Nerijetko se susrećemo s gusjenicama u zelenom lisnatom povrću, leptiri znaju izletjeti'', pojasnio je Joško Jurin.

Kako Jurin spominje, u krugu proizvođač - prodavač - kupac iznimno je važno povjerenje. ''Ovdje nema prekupaca. Mi smo trgovac, proizvođač proizvodi. Lanac opskrbe veoma je malen. Sam taj proces mnogo je kraći i mislim da na kraju i utječe na to uzajamno povjerenje. Karikiram, ja mogu sada sjesti u auto i za sat vremena sam na polju tog dobavljača, ako me baš nešto kopka ili interesira da se uvjerim'', kaže Jurin.

S obzirom na to da ekološko i organsko kupci plaćaju papreno, dobro je znati da oznaka ''ekoproizvod' jamči da on doista i jest takav. No, kako znati da je med koji smo kupili ne eko, nego doista najobičniji med, a ne patvorina? Osim povremenih provjera, sveobuhvatne i trajne zaštite - nema.

