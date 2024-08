Svakim danom sve toplije, vrućine bi mogle potrajati cijeli idući tjedan: Detalje otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Hrvatsku očekuje sunčano i mirno jutro. Bez vjetra, na moru tek burin, donijet će malo jutarnje svježine prije nego sunce krene visoko nad horizont. Najniža jutarnja temperatura, na kopnu od 13 do 18, a na Jadranu od 22 do 26 stupnjeva.



Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj, mala naoblaka, bit će to uglavnom oni visoki prozirni oblaci, pa će i dalje će biti i dosta sunca. Toplije nego u utorak uz temperaturu od 29 do 32 stupnja. Navečer i u noći rastu šanse za pljuskove.



U Slavoniji i Baranji prevladavat će sunčano i vruće. Uz slab do umjeren jugoistočni vjetar temperatura će porasti i do 32 stupnja.

Više oblaka poslijepodne očekuje se na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj, pri čemu uz jači dnevni razvoj uglavnom u gorju i u unutrašnjosti Istre može biti i ponekog pljuska s grmljavinom. Vjetar će na moru ići za suncem, ujutro burin, potom jugozapadni pa sjeverozapadni, jedna uobičajena cirkulacija za stabilnog vremena. Temperatura će biti od 28 u Gorskom kotaru do 34 stupnja na obali i otocima sjevernog Jadrana.



U Dalmaciji će se zadržati sunčano i danju vruće. Poslijepodne će zapuhati maestral, a temperatura će biti od 32, 33 stupnja uz obalu do čak 36 u zaleđu. Nešto slično kao i u utorak, na mjestima moguće i mrvicu više vruće.



Temperatura mora, uglavnom je između 24 i 27 stupnjeva.



UV-indeks će u srijedu najvećim dijelom biti visok, na krajnjem jugu, vrlo visok.

Vrijeme idućih dana

Na kopnu u četvrtak nas očekuje promjenjivije vrijeme, bit će nestabilno, mjestimice uz kišu ili pljuskove, osobito tijekom noći, dok se će poslijepodne razvedravati, a poneki pljusak još bit će moguć tek rijetko, u gorskoj Hrvatskoj. Potom većinom sunčano, samo u gorju i dalje uz malu mogućnost za poneki pljusak i krajem tjedna. Svakim danom bit će sve toplije.

I na sjevernom Jadranu u četvrtak može biti pljuskova, a poslijepodne, no rijetko i u Dalmaciji. Za vikend će duž cijelog Jadrana prevladavati sunčano, svakako stabilnije, ali i sve više vruće. Tijekom noći i jutra puhat će burin, danju maestral. Temperatura, sve bliže 35 stupnjeva.



Naziru se polako obrisi novog toplinskog vala. Ono što najavljujemo već nekoliko dana, sad polako postaje stabilna i pouzdana prognoza. Vikend je tek početak ozbiljne vrućine, a vrlo vruće vrijeme izgledno je najmanje u prvoj polovici, a neće iznenaditi ako potraje i cijeli sljedeći tjedan.

