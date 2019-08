Mnoga istraživanja potvrdila su ono čega se sve žene pribojavaju; većina muškaraca nikako ne voli govoriti o svojim osjećajima. Muškarci smatraju kako je razgovaranje i otvaranje oko problema čudno, neprivlačno i besmisleno.

Neki se oslanjaju na razgovor prijatelja, Google tražilicu koja im služi za pretragu rješenja ili se oslanjaju na vlastitu snagu, no mnogi to čvrsto drže u sebi.

Ipak, postoje i oni muškarci koji su otvoreni za razgovor bez zadrške i mogu pričati o svemu.

1. Impotencija

Koliko puta ste se pronašli u situaciji da ste za vrijeme spolnog odnosa doživjeli trenutak 'Hoću, ali ne mogu'?

Ovaj problem pogađa najmanje jednog od deset muškaraca svih dobnih skupina diljem svijeta. Impotencija je stanje u kojem muškarac nije u mogućnosti postići ili održati erekciju potrebnu za spolni užitak. Također, muškarce prate i problemi preuranjene ejakulacije i smanjenje seksualne želje (libido) na listi seksualnih problema.

Na primjer, muškarac može imati erekcije pri buđenju, ali ne uspijeva postići ili zadržati istu za vrijeme spolnog odnosa sa svojom partnericom. Postoji mnogo različitih uzroka impotencije, ali na sreću, postoji spas i za to.

Većina muškaraca svoj problem ne žele priznati partnericama, pa ni najbližim prijateljima. No, impotencija je zaista čest problem o kojem treba pričati, jer jedino kroz duge i kvalitetne razgovore može se saznati uzrok i lakše se pristupiti problemu.

Ukoliko vam je to teško prevaliti preko usta, postoji i rješenje koje je brzo i dostupno, a pomoći će vam riješiti probleme u spavaćoj sobi te povećati libido i produljiti trajanje samo čina. ORIGINAL Epimen Plus kapsule bazirane su na biljnim sastojcima, a rješavaju problem impotencije, ali i ostale muške seksualne probleme poput prerane ejakulacije ili smanjenog libida.

2. Osjećaji

Jedan ste od onih muškaraca koji s osjećajima nije na 'ti' te ih skrivate kao zmija noge. Niste jedini! Postoje stvari koje muškarci nikada neće izgovoriti, a mnogi ne znaju kako započeti razgovor, kome se obratiti te se boje svojih osjećaja.

Naravno, pravi muškarci se ne boje biti otvoreni i bolji su u izražavanju osjećaja. No, oni to rade bez puno patetike, za razliku od svojih partnerica. Znaju da je izražavanje emocija znak snage te često pričaju svojim prijateljima o intimnim stvarima, bilo da se radi o sretnim ili tužnim razdobljima. Cijene kada ih se sluša, jer ih to potiče da ostanu otvoreni i komunikativni. Svjesni su kako je svaka neprocesuirana emocija i potiskivanje osjećaja ostavlja trag na tijelu, a može loše utjecati na zdravlje. Nadalje, opće je poznato kako razgovor s emocijama pogodno djeluje i na vašu vezu te se otvorenom pričom možete zbližiti s partnericom i rasplamsati žar.

3. Prevara

Muškarci se mogu, sudeći prema brojnim studijama, nazvati nevjernijim spolom. Češće ćete u društvu čuti kako je vaš prijatelj prevario partnericu nego obrnuto. Oni će češće započeti avanturu, naročito ako se radi o onima za jednu noć i koje su motivirane seksom. Iako je i nježniji spol sklon izletima, jedno je sigurno; muškarci varaju nespretnije od žena jer često zaborave prikriti tragove za sobom i šute k'o ribe.

Ipak, pravi muškarci će pričati o tome. Prvenstveno neće se nikada dovesti u takvu situaciju, a ako im se prijatelji nađu na kušnji sugerirat će im da se u avanturu ne upuštaju i na taj način će pokazati pravu mušku snagu.

Ako je već došlo do prevare, pričati o tome nije loše, jer se tako osvješćuje pravi problem koji kroz razgovor možete vrlo uspješno riješiti.