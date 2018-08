Split se jučer oprostio od glazbenog velikana Olivera Dragojevića. Nakon jutarnje komemoracije, tisuće Splićana na prepunoj se Rivi oprostilo od legendarnog Olivera. Uz spektakularnu bakljadu, zvona crkve svetog Dujma te brodske sirene, Oliverov je lijes katamaranom prevezen na njegovo posljednje počivalište u Veloj Luci.

Od Olivera se opraštaju članovi obitelji, brojni prijatelji i poznanici, kolege te svi oni koje je njegova glazba pratila kroz život.

Jučerašnji dan obilježili su tako brojni dirljivi trenuci.

Najbliži Oliverov prijatelj Zlatan Stipišić Gibonni nije mogao suspregnuti suze tijekom govora na komemoraciji u splitskom HNK-u. Kroz suze je izrekao naljepše misli i poruku svom dragom prijatelju i kapetanu.

"Jedan čovik je reka: 'Oliver, čuvaj se, jer ako nam odeš ti i užge nam se Marjan, onda smo propali.' Meni je ova vijest bila ka da se užga Marjan. Oliver je, sve smo rekli, ništa nismo rekli. Reka je da je on na svome brodu i kapetan i sluga. Ja znam da je on mislio na svoj brod 'Marko'. Ali mi znamo da je to istina u svim drugim segmentima života. I u njegovoj muzici, i kakav je bio u društvu. Prvi, a za se uvijek zadnji. Ja bih želija reć svome kapetanu da je sve kako triba i da je sve ovo more samo za te", jedva je u suzama izrekao Gibonni.

Jedan od najdirljivijih trenutaka na komemoraciji za glazbenu legendu Olivera Dragojevića bio je onaj na samom kraju programa u splitskom kazalištu, kada su svi okupljeni ustali i dugo pljeskali glazbenom velikanu.

Sa suzama u očima, svi okupljeni, uključivši i državni vrh - premijera Andreja Plenkovića i predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović otpjevali su prekrasnu Oliverovu pjesmu "Vjeruj u ljubav" oprostivši se tako od legendarnog glazbenika koji je ujedinio ljude i u radosti i u boli.

Split se veličanstvenim ispraćajem kakvog grad pod Marjanom ne pamti oprostio od Olivera. Tisuće okupljenih nije moglo sakriti suze, a mnogi su se naježili kad se s bakljama osvijetljenog zvonika splitske katedrale zavijorio Oliverov portret.

Nakon toga je katamaran s Oliverovim lijesom uz sirene i baklje s brodica uputio u Vela Luku gdje su legendarnog glazbenika uz pismu i pljesak dočekali njegovi sugrađani.

Najdirljivije trenutke jučeršanjeg dana pogledajte u priloženim videima.