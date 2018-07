Nakon spektakularnog ispraćaja u Splitu katamaran s lijesom Olivera Dragojevića oko 22.30 sati stigao je u njegovu rodnu Velu Luku gdje će se u srijedu u 18 sati održati pogreb glazbenog velikana.

Nakon veličanstvenog ispraćaja u Splitu, Olivera je u večernjim satima uz njegovu pismu dočekala prepuna riva u Veloj Luci. Na prepunu rivu iz katamarana su se iskrcali i Gibonni i Stjepan Hauser.



Tamo će sutra na snazi biti posebni režim regulacije prometa. Ulice prema mjesnom groblju bit će zatvorene za sav promet, odnosno postat će pješačka zona. Ulicom 31 promet će se odvijati jednosmjerno prema brijegu.

Ulaz u Velu Luku iz smjera Korčule bit će zatvoren za promet te će se ulaziti obilazno oko trajektnog pristaništa. Iz Općine svima koji autom planiraju doći na sprovod Olivera Dragojevića iz smjera Korčule preporučuju da idu obilaznicom do sportske dvorane ili do centra grada, gdje će biti osiguran velik broj parkirališnih mjesta, te da dalje idu pješice do samog groblja.

Sugrađanima koji iz bilo kojeg razloga trebaju doći vozilom, iako se to zbog velike gužve ne preporučuje, bit će osiguran parkirališni prostor na sjevernoj obilaznici te u centru mjesta.

