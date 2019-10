Cirkularni štrajk prosvjetara sutra se nastavlja. I to u pet kontinentalnih županija. Nastave neće biti u Zagrebačkoj, Krapinsko-zagorskoj, Virovitičko-podravskoj, Bjelovarsko-bilogorskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji.

U Dnevniku Nove TV štrajk prosvjetara komentirali su Anica Hrlec, profesorica fizike iz Srednje škole Vrbovec te predsjednik sindikata Preporod, Željko Stipić.

Profesorica Hrlec 20 godina predaje fiziku te ima plaću oko 7500 kuna.

"Pa sa tim dugim stažem je 7000 kuna, a pošto sam profesor mentor, onda se to nadopuni na 7500 kuna, recimo", kaže Hrlec.

Na pitanje što bi poručila premijeru koji je jučer rekao kako mu se sve ovo čini "kapriciozno", odgovara da bi ga pozvala da dođe u učionicu i vidi kako učitelji rade s 30 godina starim uređajima.

"Kad bi vidio kakve izazove za nas nosi Škola za život pa bi možda promijenio mišljenje", kaže Hrlec i dodaje kako se osjeća potplaćeno i potcjenjeno.

Sindikalist Željko Stipić smatra da se štrajk koristi za prepucavanje između HNS-a i HDZ-a.

"Nažalost tomu je tako. To učitelji, nastavnici i svi koji rade u školama nisu zaslužili i to nikako ne bi smjelo biti tako. Nažalost, eto naš premijer se poprilično pogubio. Druga strana mu uzvraća istom mjerom. Učitelji sve to prate s nevjericom jer ipak predodžba o našem premijeru, prije ovog štrajka, barem u školama, kod velike većine zaposlenih bila je drugačija", kaže Stipić i ističe da će svi ustrajati na štrajku dok "premijer ne odradi svoj posao".

Podsjetimo, županije se izmjenjuju iz dana u dan, štrajka se radnim danima, najmanje do petka. Da ne bi bilo zabune kod roditelja u ponedjeljak se štrajka u Zagrebačkoj županiji, a ne u Gradu Zagrebu.

