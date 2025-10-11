Splitski gradonačelnik: "Otkrili smo tko je neovlašteno pristupao podacima. Ovo je skandalozno!"

Nakon što je Grad Split u petak navečer objavio da je neovlaštena osoba mjesecima pristupala informatičkom sustavu gradske uprave i imala uvid u osobne podatke građana, jutros je u Banovini održana izvanredna konferencija za medije.

Prema službenoj obavijesti, neovlašteni pristup trajao je od 10. lipnja do 9. listopada 2025. godine, a Grad je najavio da će u najkraćem roku provjeriti u kojim je slučajevima i u kojem opsegu došlo do uvida u osobne podatke.

Posebno su istaknuli mogućnost da su kompromitirani osjetljivi podaci, poput onih koji se odnose na djecu, medicinsku dokumentaciju i IBAN račune. Iz Grada su pozvali građane da, u slučaju sumnje na zloupotrebu osobnih podataka, kontaktiraju službu putem e-mail adrese SZOP@split.hr.

"Ovo je propust svih onih koji su ovo trebali spriječiti"

Na konferenciji za medije gradonačelnik Tomislav Šuta rekao je da je s adrese bivšeg dogradonačelnika Bojana Ivoševića u razdoblju od 10. lipnja do 9. listopada izuzeto 660 predmeta, i to isključivo onih koji su bili u djelokrugu rada bivšeg gradonačelnika. Dodao je kako je za incident saznao tek jučer na kraju radnog vremena, piše Dalmatinski portal.

"U ovom trenutku ne mogu direktno prozvati nikoga, niti smatram da je netko od mojih kolega zajedno s Ivoševićem sudjelovao u ovim nečasnim radnjama", kazao je Šuta. Na pitanje je li netko drugi koristio Ivoševićev račun, odgovorio je da će se provesti forenzičko ispitivanje i provjera takve mogućnosti.

Šuta je naglasio da je Ivošević bio moralno i zakonski dužan obavijestiti instituciju u kojoj je radio da i dalje ima pristup podacima kojima više nije smio raspolagati.

"Ovo je propust svih onih koji su ovo trebali spriječiti. Pozivam sve dionike iz stranke Centar da se maksimalno povuku iz politike, jer ovakav napad na instituciju od jedne političke stranke nikada nije zabilježen", poručio je Šuta.

Je li netko drugi mogao koristiti račun bivšeg dogradonačelnika?

"Nikad mi na pamet nije palo da se bavim ovakvim stvarima. Ako obavljate posao, morate ga obavljati profesionalno. Profesionalnost podrazumijeva da ono što vidite zadržite za sebe, a određene podatke čuvate kao tajnu. Ovdje je, porukama bivše gradske vlasti i zloupotrebom šifri, napravljen čin koji treba osuditi", rekao je Šuta.

Na pitanje novinara je li netko drugi mogao koristiti račun Bojana Ivoševića, te može li se utvrditi s kojeg je uređaja i IP adrese pristupano podacima, odgovorio je:

"Napravit ćemo kompletnu forenziku, zna se kako se to radi. Na vaša pitanja trenutno ne mogu dati konkretan odgovor, ali ponašanje tog gospodina, način na koji je radio, svjedočanstva djelatnika koji su ovdje živjeli u strahu... sve to pokazuje da su funkcija i povjerenje građana zloupotrebljavani. Sada, kada znamo s kojeg se korisničkog računa to događalo, vrijeme će pokazati istinu. Ta osoba mora se očitovati o korištenju svog računa. Ovo je skandalozno za jednu instituciju, za drugi grad u državi. Nedopustivo je da se na sjednicama Gradskog vijeća govori kako su dokumenti iznošeni i čuvani po privatnim kućama. To je neprihvatljivo", poručio je Šuta.

Na pitanje koji bi motivi Bojana Ivoševića bili za takvo što, Šuta je odgovorio: "To ne mogu reći. Ali ako netko pregledava 660 dokumenata o Marjanu, javnim površinama, komunali, socijali, urbanizmu... očito ga nešto zanima. Možda se informacije preprodaju? Možda se prikupljaju osobni podaci? Danas svi znamo što je GDPR i što znači sigurnost podataka. Na tom području događaju se ozbiljne zloupotrebe. Javnost mora znati što se dogodilo. Ovo je nedopustivo".