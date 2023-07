Šušković o razgovoru s ministrom pravosuđa: ''Mi ćemo kroz ta vrata ući čim dobijemo poziv''

"Drago nam je čuti da je ministar otvoren za pregovore i da su nam vrata otvorena, mi ćemo kroz ta vrata ući čim dobijemo poziv, do sada ga nismo dobili", rekla je predsjednica Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika (SDLSN) Iva Šušković nakon sastanka s predsjednikom Vrhovnog suda Radovanom Dobronićem.

Pravosudni službenici i namještenici u sedmom su tjednu štrajka. Nakon što su jučer iz SDSLN-a poručili da nastavljaju obavljati samo nužne poslove na sudovima, na sastanku s predsjednikom Vrhovnog sudu definirano je što sve ulazi u tu kategoriju.

"To su poslovi na slučajevima koji dovode u pitanje život, zdravlje i sigurnost kućanstva. Dakle, istrage, privođenje, obiteljsko nasilje, maloljetnici, odluke o izdvajanju djeteta iz kućanstva", kazala je Šušković.

Do sada za zaposlenici u štrajku obavljali i one poslove koji su suci procijenili kao hitne, no područje nužnih poslova dosta je suženo u odnosu na one hitne.

Odluku o obavljanju samo nužnih poslova predsjednik Vrhovnog suda poslat će ostalim predsjednicima sudova u Hrvatskoj, rekla je predsjednica SDLSN-a.

Prema odluci ministra pravosuđa i uprave Ivana Malenica, od ovog se tjedna službenicima i namještenicima neće plaćati vrijeme provedeno u štrajku.

S druge strane, radnicu u sudstvu ne odustaju od zahtjeva za povećanjem plaća za 400 eura neto ili od ponude resornog ministarstva za povećanjem plaća na način koji je njima prihvatljiv.

Međutim, tjednima ističu da od Ministarstva pravosuđa i uprave ne dobivaju nikakve konkretne ponude, a potpisivanje Memoranduma o razumijevanju ne prihvaćaju.