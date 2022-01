Stanaru u zagrebačkim Dugavama, kako tvrdi, njegovi susjedi ne daju mira, a sve je, kako je kazao za DNEVNIK.hr, počelo s parkirnim mjestom. Nedavno je, pak, dobio anonimno pismo u poštanskom sandućiću u kojemu se navodi nekoliko stvari koje bi trebao promijeniti u svom životu. Ako to ne napravi...

Rijetki su ljudi koji žive u zgradama, a da barem jednom nisu imali neugodno iskustvo sa susjedima. Nažalost, takva je priča i našeg čitatelja koji je za DNEVNIK.hr podijelio svoje iskustvo sa susjedima, koji se, prema onome što je ispričao, čine kao iz 'noćne more' čije je središte radnje Havidićeva ulica 28C u zagrebačkom kvartu Dugave.

Naime, on i supruga su kupili stan, a doselili su u njega prije otprilike dva tjedna. "I supruga i ja smo zaposleni, radimo u smjenama i ni s kime se nismo ni upoznali", započeo je svoju priču.

Sve je, kaže, počelo problemom oko parkirnog mjesta. "Neki stanari imaju rampe na svojim mjestima. Ja sam se parkirao na jedno mjesto da bi me tada jedna gospođa napala da će mi razbiti glavu, da se maknem s njenog parkirnog mjesta. Ja sam se, naravno, maknuo", objasnio je.

Od parkiranja su odustali i sada vozilo parkiraju oko zgrade, gdje stignu. Da bi stvar bila bolja, tvrdi da nitko nema uknjiženo parkirno mjesto. "Poštujemo ta 'privatna' parkirna mjesta koja nisu nigdje uknjižena – to se očito kupovalo na crno, koliko smo mi shvatili", dodao je.

No, tu nije kraj. U petak navečer, nakon što se vratio iz 12-satne smjene dočekalo ga je neugodno iznenađenje. "Sinoć sam došao kući i pronašao pismo u poštanskom sandučiću, očito od nekoga tko nema pametnijeg posla", komentirao je čitatelj.

Naime, netko tko se potpisao kao svi stanari zgrade, napisao je pismo u kojemu se moli čitatelja i njegovu suprugu da pripaze na 'nekoliko stvari'.

"Uselili ste u zgradu u kojoj već 20 godina žive starosjedioci i svi se više-manje poznajemo. Zgrada je smještena u jako mirnom kvartu... Svatko od nas ima pravo na svoj red i mir", navodi se u anonimnom pismu.

Summa summarum

Ono što im se u pismu ''preporučuje'' jest da, primjerice, ne kupuju vrtnu garnituru za mali vrt koji pripada stanu - jer njime "trče štakori i nitko nema garniture u zgradi po kojima sjedi i ima piknik". Dodatno argumentiraju to rečenicom da se čitatelj i supruga nisu "uselili u kućicu s cvijećem, postoje pravila i stoga boravak na tom travnjaku nitko ne koristi svakodnevno, dugo ni glasno". Također, u pismu netko navodi da "taj komad zemlje nikada nema sunce, osim možda jedan sat u danu i zato je prepun vlage, komaraca i živina".

Zagrebački susjedi iz noćne more - 1 (Foto: čitatelj/DNEVNIK.hr)

Zatim, smeta im spuštanje roleta. "Stare su 20 godina. Njihovo manijakalno spuštanje užasno odzvanja i remeti mir. Svako luđačko povlačenje i spuštanje će probuditi stanare u blizini što ubuduće neće nitko od nas tolerirati", navodi se u pismu.

Problem je i u bijelim vratima ograde na balkonu. "Toliko odzvanjaju ako njima lupate i ne pazite. Već smo imali različitih drama jer su se stanari na toj strani bunili i s prijašnjim susjedima..."

O akustici ne treba ni pričati. "Akustika u vašem stanu je katastrofalna jer ste doslovno kao u podrumu. Čuje se svaka riječ, glasna televizija. Zato ako želite sačuvati privatnost - pripazite", navodi se u pismu prepunom 'dobronamjernih' savjeta.

Zadnja točka se odnosi na radove u stanu - mogu ih obavljati nakon osam sati radnim danom, to jest nakon devet sati vikendom.

Zagrebački susjedi iz noćne more - 2 (Foto: Čitatelj/DNEVNIK.hr)

Što poduzeti?

O svemu je obavijestio i predstavnika stanara. "On nam je rekao da to nije pismo od svih stanara i da su to očito dvije, tri osobe kojima uvijek nešto smeta. Doslovno nam zabranjuju pričanje u stanu i slične stvari", rekao je.

Čitatelj nam kaže da zasad neće ništa poduzeti, ali... "Dok ne vidim kako će se odvijati situacija. Ako će se dalje to ponavljati, mislio sam prijaviti na policiju", naveo je.