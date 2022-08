Ličkog krumpira ove će godine biti manje. I ne samo njega nego i graha, kukuruza kao i voća u inače rodnoj Lici. Razlog je suša koju ne pamte lički poljoprivrednici, ali i tuče koje su u srpnju pogodile taj kraj.

Suhi listovi kukuruza u poljima, grah kao da je spaljen, krumpir veličine kokošjih jaja, a zemlja s pukotinama širine nekoliko centimetara.

"Ekstremna suša, evo - kukuruz počeo metličit, od njega neće biti ništa, vode nedostaje", navodi Mario Kostelac iz OPG-a Kostelac.

Stoka spas od sparina traži u hladovini i potocima koji još nisu presušili. Poljoprivrednici pak ne znaju tko ih i što može spasiti.

"Mi dosta sijemo žitarice, više od 20 jutara smo imali tritikala, raži, ječma. Međutim i tu su oscilacije velike. Jar, zob i ječam su podbacili, pogotovo ječam 50 posto", kazao je Zlatko Fumić iz OPG-a Fumić.

Da će trebati pomoći OPG-ovcima u borbi s vremenskim neprilikama, shvatili su i u županiji. Rješenje je u navodnjavanju.

"Namjera nam je krenuti s područjem Gospića gdje su dva pilot projekta navodnjavanja na području Krbavskog polja i području grada Novalje, gdje imamo pilot projekt navodnjavanja na Novaljskom polju", rekla je Ana Stilinović, pročelnica Odjela za gospodarstvo Ličko-senjske županije.

Za mnoge usjeve ove godine nema spasa.

"Fažol, mi kažemo u Brinju grah, je katastrofa. Krumpir, ljudi mi kažu da je veličine jajeta, oraha. To je, ja ne znam stvarno, ali bit će velikih problema s hranom", objašnjava Fumić.

Neki su se poput voćara iz okolice Perušića Vlade Sorića iz OPG-a Sorić osigurali u slučaju suše. Ali protiv tuče bio je nemoćan.

"U dva navrata tuča je bila i sad laik koji gleda - to bi rekao da to nije ništa, ali to je sve uništeno, svaka ima svoju ranu koja će strunuti i nije za tržište", navodi Sorić.

Od tuče stradale i maline

A u jednom drugom voćnjaku - nasadu malina koji je također stradao od tuče, ali i suše u Lici nedaleko od Perušića reporter Dnevnika Nove TV Marko Balen razgovarao je s vlasnicom OPG-a Višnjom Borčić.

Šest godina stare maline stradale su. Borčić kaže da je suša napravila veću štetu.

Višnja Borčić, vlasnica OPG-a Foto: DNEVNIK.hr

"Imamo 3000 sadnica malina na 2000 m2. Suša je napravila svoje", rekla je i dodala da su u lipnju i srpnju, osim suše i visokih temperature, maline uništile i tuče i olujno nevrijeme.

"Stabljike su osušene, nema im spasa. Berba je gotova, prinos je na 60 posto u odnosu na ranije godine", dodala je Borčić.

Na pitanje bi li pomoglo navodnjavanje, kaže kako u maliniku imaju navodnjavanje.

"Ne vjerujem u neke potpore, nisam optimist po tom pitanju. Ni navodnjavanje nije moglo spasiti ono što su osušile visoke temperature", kazala je.

Navodi da su zadovoljni onim što su ubrali jer su prodali i već planiraju sljedeću godinu.

