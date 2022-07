Divljač i ostale životinje ostaju bez vode, pa se u potrazi za njom spuštaju u gradove. Brojne lokve ostale su u potpunosti bez vode, a uz pojilice - one su veliki izvor vode za životinje.

Od jutra do noći kubici vode cisternama stižu u šumu jer su ekstremna vrućina i nedostatak oborina gotovo u potpunosti isušili velik dio lokvi.

Uz pojilice koje lovci redovito pune one su jedini izvor vode za divljač, ali i ostale životinje.

"Nikad to nije bilo takva suša. Nikad. Nikad, vode je bilo skroz, makar malo, ali je bilo vode skroz", kaže Dario Radin iz Poreča u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Line Dollar.

No, sada su prazne, a obilnije kiše nema na vidiku pa se i na ovaj način pokušava životinjama barem malo utažiti žeđ.

Luka Maleš, direktor porečkog Komunalnog poduzeća je rekao: "Inicijativa je pokrenuta unazad tri dana i do sada smo isporučili ukupno oko dvadesetak cisterni po pet kubika, odnosno stotinjak kubika ukupno."

Iako, napominju nama to možda i djeluje dovoljno da premosti divljač pet, šest, deset dana, a onda priča kreće iz početka.

"Apsolutna katastrofa. Ovo ne pamte ni najstariji lovci. Gdje god imaju vode one pokušaju doći do nje, sada prelazi granica one njihove sigurnosti", govori Ivica Milotić, predsjednik lovačkog društva Zec.

Spuštaju se u gradove i među ljude

Zato se spuštaju u gradove i među ljude. Sve u potrazi za vodom.

"Blizu kuća dolaze, piju iz kanti gdje pas pije, u selo dolaze te životinje,a žedne su", kaže Ivan Kadum.

Stoga se pozivaju svi da na bilo koji način pomognu životinjama.

Željko Jurakić čak je i ribu vadio, i to kako bi ih spasio. Lokva je presušila, a na stotine ribica ostalo je na suhom. Kaže:

"Ulazio sam u blato, u mulj dok sam mogao. Mrežom u kante i poslije san nosio na rijeku Mirnu, 25-30 kilometara odavde."

I tako nekoliko puta. Sve kako bi spasio što se spasiti da.

