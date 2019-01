Obitelj Vekić i dalje čeka službene informacije o ocu i suprugu Goranu. Na upit Nove TV o tragediji u Jemenu od Ministarstva vanjskih i europskih poslova odgovor - nismo dobili.

Nakon što su u nedjelju primili vijest kako je Goran, pirotehničar iz Osijeka, poginuo u eksploziji u Jemenu gdje je radio na razminiranju, nema službene potvrde njegova identiteta. Ne znaju ni kada bi tijelo trebalo biti vraćeno u Hrvatsku.

Goran je u Jemenu radio od svibnja prošle godine na što se odlučio zbog male mirovine u Hrvatskoj. Na upit o tragediji u Jemenu od Ministarstva vanjskih i europskih poslova odgovor - nismo dobili.

"U nedjelju u 14 sati su nam javili samo da je moj suprug poginuo. Kasnije smo saznali da se to dogodilo rano ujutro oko pet sati. Što se dogodilo i kako se dogodilo, ne znamo. Javili su nam iz tvrtke u kojoj radi. Službeno se još ništa ne zna o tome što se dogodilo. Bio je za Božić kod kuće i u Jemen se vratio 7. siječnja. Na tom poslu je od svibnja prošle godine. Zadnji put smo se čuli u subotu navečer, išao je ranije spavati jer se morao ranije ustati u nedjelju.

On taj posao radi 16 godina. On je taj posao želio raditi, volio ga je raditi i znao ga je raditi. Bio je, što bi se reklo, 'profesor' za taj posao. Imao je sve licence koje je mogao imati: vodič pasa, voditelj skupine, voditelj radilišta. Sve što je mogao, učio je za taj posao", kazala je Adrijana Vekić, supruga poginulog pirotehničara.

Dodaje da za ovakve vijesti ni jedna obitelj ne može biti spremna, ma kakvim se poslom bavili. "Jesmo bili spremni? Na ovo se ne može biti spreman. Svaki njegov odlazak od kuće je bio pitanje hoće li se vratiti. I tako 16 godina. Nismo se nadali da će se ovo dogoditi, ali eto. Posao je opasan, ali čovjek se navikne živjeti s tim. Bili smo protiv toga da ide u Jemen, ali situacija je došla takva da je on, na neki način, morao otići van da bi mi svi ovdje imali nešto".

Kap koja je prelila čašu

Uz stambeni kredit, tu je i četvero djece koje treba prehraniti. Nakon što je predao zahtjev za mirovinu, pirotehničar Goran Vekić je dobio izračun mirovine od 3000 kuna.

"On je nakon 16 godina razminiranja Hrvatske, kad je predao zahtjev za mirovinu, dobio izračun od 3000 kuna. To je bila kap koja je prelila čašu. Pored kredita za kuću i četvero djece u školi bilo je jasno da nema opstanka i da on mora otići van. Zato je otišao.

Ja trenutno ne radim. 15 godina sam radila u Billi i imala sam velikih problema s nogom pa sam morala dati otkaz. Kod kuće sam s djecom. Sad im moram biti i mama i tata, njega više nema. Moramo nastaviti s lijepim sjećanjem na njega", kazala je Adrijana Vekić, supruga poginulog pirotehničara.

Najstarija kći: Djela, a ne riječi

Gorana Vekić, najstarija kćer poginulog pirotehničara, kazala je da još ima sestru Viktoriju, Vanesu i brata Adrijana.

"Našim političarima i svima iz tog reda želim reći da, umjesto da se međusobno nadmeću za, navodno, bolju Hrvatsku, bilo bi bolje da se bore za one koji rade stvarno nešto za Hrvatsku. Djela, a ne riječi. Jer, bez obzira na to što je to moj otac, nama njega nitko neće vratiti, ali ima još ljudi koji su u tom poslu izgubili život i još jako puno ljudi koji taj posao rade", kazala je.

"Svi ti ljudi jednako tako imaju djecu kao što je i on imao nas. Nadam se da će vidjeti malo kakva je situacija s njima jer su pirotehničari svima na zadnjem mjestu. Ljudi ni ne znaju kakav je taj posao, a nakon svakog rata pirotehničari čiste teren od mina", kazala je Gorana Vekić i dodala da za smrt oca ne krivi nikog no napominje kako je on dobio izračun mirovine od 3000 kuna nakon 16 godina pirotehničarskog posla.

"Nije mogao ni nas prehraniti s tim novcem. Treba ljudima pružiti sigurnost. Moj stric radi kao pirotehničar i njegova djeca znaju kakav je posao", dodala je.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr