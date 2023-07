Uznemirujuće snimke stižu iz grada na četiri rijeke: "Oni više ne čekaju da padne mrak"

Žena sa psom nije ni slutila što bi joj se dogodilo da je cestom u naselju Grabrik u Karlovcu prošla par sekundi kasnije. "To je nama svakodnevica", kaže Mirela i prepričava sličnu situaciju otprije par dana, kada je njen suprug šetao psa i umalo i sam stradao.

"Auto je išao iz smjera, više od 100 kilometara na sat prema zavoju, s tim da je zaobišao tri auta koja su se normalno vozila, prešao preko ležećeg policajca, ali sa strane po nogostupu i nastavio voziti nogostupom", kaže Mirela Vuković iz Karlovca reporterki Dnevnika Nove TV Ameli Čilić.

Divljaštva se ne događaju samo noću. Mjerač brzine postavljen uz cestu najbržu je vožnju izmjerio usred bijela dana.

"Oni više ne čekaju da padne mrak i noć i da počnu sa svojim driftanjem. Najveća brzina zabilježena na cesti bila je u 13:40, 130 km na sat je čovjek prošao", kaže Ines Mikša iz Karlovca.

Zbog svega karlovačka četvrt Grabrik godinama piše peticije. Od policije traže dodatne uspornike, od politike – da ih se čuje. Ovaj gradski vijećnik, kaže, svaki treći Karlovčanin traži isto, no na Grabriku je najgore, zato proziva komunalnog pročelnika i traži: "Da on do kraja tjedna objavi točan hodogram kako i što će se dogoditi i da u roku od tjedan, dva dana, mi ovdje dobijemo ležeće policajce", poručuje Dimitrije Birač, karlovački gradski vijećnik

Ne može u tjedan, dva dana, odgovara pročelnik. Sad se radi elaborat, njega procjenjuje Ministarstvo unutarnjih poslova, svoje mišljenje potom vraća u grad, da bi grad od policije i Hrvatskih cesta zatražio dodatnog ležećeg policajca.

Dario Greb, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo Karlovca kaže da se u iduća dva tri tjedna može očekivati rješenja po elaboratu. "Ministarstvo unutarnjih poslova treba dostaviti u najkraćem mogućem roku svoje mišljenje o istom", kaže. A to mišljenje možemo naslutiti po odgovoru načelnika prometne policije. Cesta je nadzirana, ali nije dovoljno opasna, kaže Davor Boljkovac, načelnik postaje prometne policije Karlovac.

"Za taj dio ceste je bio nadzor, međutim, prema statističkim podacima nije se pokazalo kao neka izrazito crna točka ili nešto drugo da bi bilo zabrinjavajuće", napominje. Stanovnici Grabrika pitaju se hoće li kad postane zabrinjavajuće biti prekasno.

