Pred Specijalnim sudom za ratni zločin u Beogradu, iznosile su se završne riječi u slučaju pokolja nad Hrvatima u Lovasu.

Za osmoricu optuženih tužitelj je zatražio zatvorske kazne od ukupno 59 godina, dok je obrana zatražila oslobađajuće presude. Pripadnicima bivše JNA i paravojske sudi se za ubojstvo civila te masakr u minskom polju.

Zbog ubojstva 70 mještana Lovasa, 14 optuženih ranije je nepravomoćno osuđeno na ukupno 128 godina zatvora, no presuda je poništena. U ponovljenom postupku broj žrtava je smanjen, jer je dio optuženih u međuvremenu preminuo.

"To je jako sramotno, prije svega poništenje one prvostupanjske presude pa ponovo ovo maltretiranje svjedoka. U medjuvremenu nas je dosta ostarilo, dosta je umrlo svjedoka, tako da jednostavno se to povlači i ja ne vjerujem da će pravda biti zadovoljena na ovom suđenju", kazao je jedan od preživjelih, Ivan Mujić.

"Kako su pojedini optuženi umirali i postali nesposobni za praćenje postupka, optužnica se morala reducirati tako da se broj žrtava koji su tim ljudima stavljali na teret morao izostavljati. Sada smo došli na 28 žrtava i evidentno je da pojedine obitelji zbog dugog trajanja postupka tu pravdu nikada neće dočekati", smatra odvjetnica Martina Kljaić, punomoćnica oštećenih u postupku.

