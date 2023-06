Sud u Srbiji naredio oslobađanje trojice kosovskih policajaca

Srbijanske vlasti objavile su da su trojica muškaraca, identificirani samo inicijalima B. S., R. Z. i S. M., uhićeni u Srbiji, a optuženi za neovlaštenu proizvodnju, posjedovanje, nošenje i trgovinu oružja i eksplozivnih tvari.

Kosovo tvrdi da su Srbi oteli policajce unutar njegova teritorija. Kosovo, Europska unija i Sjedinjene Države zatražili su njihovo oslobađanje.

Visoki sud u jugozapadnom gradu Kraljevu "potvrdio je optužnicu protiv optuženika i donio odluku o ukidanju pritvora optuženicima", navodi se u priopćenju suda.

Presuda je zapravo omogućila srbijanskim vlastima da zadrže svoje optužbe, ali su trojicu muškaraca pustili da se vrate na Kosovo, izvan dosega srbijanskog suda.

Kosovo s većinskim albanskim stanovništvom, nekoć južna pokrajina Srbije, proglasilo je neovisnost od Beograda 2008. godine uz zapadnu potporu nakon rata od 1998. do 1999. No Srbija Kosovo još uvijek smatra dijelom svog teritorija.

U četiri općine na sjeveru Kosova izbilo je nasilje krajem svibnja nakon što su gradonačelnici, etnički Albanci, preuzeli dužnost nakon lokalnih izbora. Odaziv je bio tek 3,5 posto pošto su etnički Srbi, koji čine većinu tamošnjeg stanovništva, bojkotirali glasanje.

Bruxelles i Washington pozvali su Srbiju da povuče prosvjednike iz tih općina, a Kosovo da povuče policiju i gradonačelnike te ponovo organizira lokalne izbore.

Kosovski premijer Albin Kurti potvrdio je oslobađanje trojice policajaca u ponedjeljak.

"Iako smo sretni što su se vratili svojim obiteljima, ova otmica predstavlja ozbiljno kršenje ljudskih prava i mora biti ukorena. Srpska agresija mora odgovarati", objavio je Kurti na Twitteru.

