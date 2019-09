Nije tajna da Hrvatska ima mnogo pametnih glava koje svake godine oduševljavaju na međunarodnim izložbama inovacija i novih tehnologija. Iako smo po broju inovacija unutar Europske unije skromno plasirani, naši inovatori nižu uspjeh za uspjehom na svjetskim izložbama.

Jedan je od njih i Dubravko Rogale, koji ima ukupno 22 priznata patenta, a najponosniji je, kaže, na razvoj inteligentne odjeće te termalnog manekena koji im pomaže u izradi takve odjeće.

„To je odjeća koja sama mijenja svoja termoizolacijska svojstva. Ona je adaptivna, ima senzore koji promatraju stanje u okolini i senzore koji promatraju stanje u blizini ljudskoga tijela te donosi odluku o tome je li vama hladno ili nije, kakva je situacija vani, kako žestoko treba reagirati s tom prilagodbom toplinske izolacije i ta se odjeća onda sama prilagodi prema vašim potrebama“, rekao nam je prof. dr. Dubravko Rogale i dodao: „Prva dva svjetska patenta su naša, potekla ovdje iz Zagreba, tako da smo mi prvi stvaratelji inteligentne odjeće.“

Ovi su inovatori u svoj inteligentni predmet ugradili komore koje se šire tako što se u njih upuhuje zrak i na taj način pružaju termoizolacijska svojstva. To je vrlo lagani odjevni predmet namijenjen svima koji svoju aktivnost izvode u vanjskom okruženju.

Termalni maneken mjeri toplinska izolacijska svojstva odjevnih predmeta (Foto: Nova Studio)

„Mi obični ljudi oblačimo se slojevito. Kad nam je hladno, povećavamo količinu tekstila i povećavamo taj zračni raspon koji onda na neki način ima dobra termoizolacijska svojstva. Zato je ovaj predmet pogodan primjerice za vojsku jer ona mora nositi i neke druge elemente, a ne samo odjeću“, rekao je profesor Dubravko Rogale.

Kao problem svakom izumitelju nameće se to kako svoj proizvod komercijalizirati te na njemu zaraditi. Čak i kada je ideja koju je izumitelj proveo u djelo odlična, sve staje u trenutku kada proizvod treba krenuti na tržište. Tu u priču ulazi Veleučilište Baltazar, koje pokreće studij Upravljanje inovacijama.

„Studij upravljanje inovacijama na Baltazaru zapravo je jedinstven studij u Hrvatskoj zato što se te teme parcijalno studiraju na drugim institucijama, a ovdje je jedan cjeloviti program namijenjen poduzetnicima, ljudima u razvojno-istraživačkom dijelu, menadžerima i svima onima koje zanima fenomen inovacije, uz napomenu da danas bez inovacije i kreativnosti nema konkurentske prednosti. Taj studij zadire u samu srž izvora uspjeha na današnjem tržištu i u današnjem ekonomskom okruženju“, rekao je prof. dr. sc. Velimir Srića, koji će ujedno i voditi taj studij.

Uz pomoć kompjutera upravlja se klimakomorom u koju je smješten te samim manekenom (Foto: Nova Studio)

Studij je trogodišinji, a svaki semestar rade se projekti, sluša teorija, pišu seminarski radovi i priprema diplomski. Studij se sastoji od mnogo praktične nastave i interakcije između profesora i studenata, a odnosi se na implementaciju inovacija u svim poslovnim procesima jer inovativna rješenja čine te procese jeftinijima i efikasnijima.

„Mi imamo strašno puno pojedinaca koji su uspješni, međutim cijela inovacijska struktura nije nam dovoljno razvijena niti postoji poduzetnički mentalitet koji inovaciju stavlja u prvi plan i zato imamo problem. Izumitelju treba pomoći tako da se snalazi u svijetu intelektualnog vlasništva, da razumije proces stvaranja kreativnosti, da razumije organizacijsko okruženje u kojem se kreativnost zbiva, da se bolje uputi u trendove vezane za tehnologiju i na neki način sve ono što ga okružuje, te financijski aspekt kako doći do novca“, rekao nam je profesor Srića.

Uređaj koji se nalazi u džepu jakne prati temperaturu tijela i temperaturu okoline (Foto: Nova Studio)

Kako do sada nije postojao specijaliziran studij koji će obrađivati tu tematiku, Veleučilište Baltazar ovim studijem želi popuniti jednu prazninu u cjelokupnom obrazvonom sustavu i dati mladima, poduzetnicima, startuperima i svim kreativcima, prostor gdje mogu naučiti sve ono što im treba kako bi u svom pothvatu uspjeli.

„Smatram da je pokretanje ovog studija na Veleučilištu Baltazar izuzetno dobrodošlo da se povežu snage izumitelja i snage znanosti s aspekta ekonomije jer je put izumitelja od izuma do jednog uporabnog proizvoda vrlo težak i dug. Zahtijeva specifična znanja kako bi izum od sfere umnog prešao na realizaciju, da bi se onda kasnije krenulo u marketinšku kampanju i da taj izum nađe put do tržišta, što je ustvari bit same inovacije“, zaključio je profesor Rogale.