Studentski Zbor Sveučilišta u Zagrebu traži opoziv njihovog predsjednika Mihovila Miokovića nakon objave na što se potrošio javni novac. Za DNEVNIK.hr Mioković poručuje: "Ostavku neću dati, znam tko stoji iza ovoga i ne bojim se ničega. Sve sam radio transparentno, a oni su sve znali".

Studentski Zbor Sveučilišta u Zagrebu traži opoziv predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu Mihovila Miokovića, ujedno i člana HDZ-a. Ne žele niti njegovu kandidaturu na idućim izborima.

Kažu kako nisu bili upoznati s "nerazumnim i nepriličnim trošenjem na račun Studentskoga zbora koje je predsjednik samostalno odobravao".

Mihovil Mioković privukao je medijsku pozornost zbog trošenja novca Zbora. Godišnji proračun im iznosi oko 2,3 milijuna kuna.

Mioković nam je rekao kako je za glasanje o njegovu opozivu potrebna trećina glasova Skupštine i da nikakvi anonimni dopisi i zahtjevi nisu važeći. Ne planira dati ostavku, već će se kandidirati ponovo, a kaže i kako zna tko sve stoji iza ovoga.

"Ne planiram dati ostavku, planiram se kandidirati i ako i kada budem izabran, kandidirat ću se i za predsjednika Hrvatskog studenstkog zbora. Ovo je tek početak, ovo je priča koja će se pričati", rekao nam je.

"Skuptina je bila obaviještena o svemu, proračun je izglasan na Skupštini, ja sam se držao okvira tog proračuna, sve su znali i sve je u okviru proračuna. Taj iznos za funkcioniranje Zbora je oduvijek bio takav zadnjih 10 godina", pojasnio je.

Zna i tko stoji iza svega ovoga.

"To su bivši predsjednici studentskog zbora, pozivam ih da sami pokažu fakture koje su sve potpisivali i da svojim primjerom pokažu kako se to razumno troši. Ja sam došao u mandat bez ijedne kemijske olovke, nije bio niti jedan laptop. Ja te sve stvari planiram vratiti, ničeg se ne bojim, ja sam transparentan, a ove sve prijašnje ljubazno molim da mi svojim pokažu kako se to transparentno radi", rekao nam je.

Mioković je ranije na Facebook profilu detaljno objavio na što su potrošili novac.

Tako se na popisu može, primjerice pronaći glinamol, ljepilo, celofan, zaštitne maske, papiri, toneri, održavanje internetske stranice... No, ono što zapinje za oko jesu laptop po cijeni od 8.247,50 kuna, dva Samsung S20 FE mobitela ukupne vrijednosti 8440 kuna, Samsung Galaxy S21 Ultra po cijeni od 8380 kuna, dva laptopa MacBook Pro u iznosu od 44.344 kuna. No, kupljen je i drugi Samsung Galaxy S21 Ultra mobitel uz punjač po cijeni od 9107 kuna.

Također, da studenti u Zboru ne piju kavu za tri kune iz automata, kupili su si aparat u vrijednosti od 3569 kuna. Nabavljena je i video tehnologija u vrijednosti od 122.147 kuna. Kupili su i tri zvučnika za oko 3969 kuna.

Priopćenje Studentskog zbora u kojem navode da nisu tražili ni znali za razmjere trošenja, prenosimo u cijelosti.