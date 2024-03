Stručnjak za sigurnost o okupljanju Boysa: "Vjerojatno se nitko nije htio zamarati s policijom"

Nekoliko tisuća pripadnika Bad Blue Boysa najavilo je okupljanje u nedjelju u Maksimiru kada se bira predsjednik Dinama.

Reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić javio se uživo iz Maksimira. Doznao je od policije da skup koji navijači planiraju nije prijavljen.

"Navijači koji organiziraju okupljanje pokušat će to povesti "kroz formu druženja prije utakmice s obzirom da sutra na Maksimiru igra Dinamo protiv Slaven Belupa. To nam jamči da će sigurno policija biti prisutna na Maksimiru", ispričao je reporter i najavio gosta, stručnjaka za sigurnost Željka Cvrtilu.

"Zakonsko legitimno pravo je svakog građana, grupacije građana, udruga pa tako i BBB-a da prijavi jedno okupljanje, javni prosvjed radi izražavanja svojih mišljenja, stavova itd.

I u ovom slučaju je potpuno bilo u redu da se okupljanje prijavi. Onaj koji prijavi okupljanje određuje svog voditelja, redare i eventualno određeni broj zaštitara i on bi trebao biti taj koji bi eventualno trebao osigurati mirno provođenje tog okupljanja", komentirao je Cvrtila.

Pročitajte i ovo uoči izbora Počelo je! Borba za glasove već je u punom jeku, pogledajte što je jedna od tema ove pretkampanje

Na pitanje očekuje li da će prije podneva na Maksimiru biti pripadnici interventne policije odgovorio je "zasigurno".

"Policija vjerojatno ima saznanja da se priprema određeno okupljanje koje je vjerojatno vezano uz izbor čelnika tijela Dinama i u tom kontekstu dužni su osigurati javni red i mir, neovisno o tome je li okupljanje prijavljeno ili nije i neovisno o mjerama koje poduzima sam organizator", naglasio je stručnjak za sigurnost.

"Oni su se zasigurno angažirali u tom smjeru i pokušali, u kontaktu s navijačkim skupinama, doći do potencijalnih organizatora. Ne sada da ih otkriju, utvrde tko nije prijavio okupljanje, nego da se zajednički dogovore, stave u nekakvu formu to okupljanje i da zajednički osiguraju to okupljanje za dostatnim snagama koje trebao da bi se takav skup određenog broja navijača osigurao", nastavio je Cvrtila.

Pročitajte i ovo Grad Rafah Novo bombardiranje u pojasu Gaze: "Izrael nam je uputio upozorenje, nastao je kaos"

Mikić je pitao u kojem slučaju bi policija prekinula okupljanje na što je Cvrtila odgovorio da sumnja da će se to dogoditi, osim u ekstremnim situacijama u kojima bi došlo do ugrožavanja i opasnosti za zdravlje sudionika i ostalih građana.

"U tim situacijama i ovlaštena osoba MUP-a može prekinuti okupljanje. Naravno, i ministar iz tih razloga ili razloga da nije prijavljeno okupljanje, 24 sata ranije može rješenjem zabraniti okupljanje. Koliko znamo, tog rješenja zasad nema, sve ostaje na suradnji i odgovornosti onih koji su organizirali i policije koje će biti osiguranje", dodao je.

Radi li se tu o sivoj zoni?

"Može to ići u tom smjeru jer se baš taj dan odigrava i utakmica, ali u principu je vjerojatno da se da određena potpora njihovim zastupnicima u skupštini Dinama kod izbora sutra što je potpuno legitimno i u redu. U tom kontekstu se teško može reći da je to spontano okupljanje. Vjerojatno se nitko nije htio zamarati s policijom, preuzeti odgovornosti. Oni su u međusobnoj komunikaciji i mrežama koje navijači imaju se vrlo jednostavno dogovorili da se sutra nađu u to vrijeme ovdje", odgovorio je stručnjak za sigurnost.

Dinamo ne treba angažirati redare i osiguranje ako nisu organizatori okupljanja, osim u zaštiti svoje imovine i svojih članova, zaključio je Cvrtila.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.