Na Markovu trgu u petak je bila interventna policija. Zaprimili su dojavu o prijetnji ubojstvom premijera Andreja Plenkovića i članova Vlade.

O prijetnjama i najnovijem izvješću Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA), reporterka Dnevnika Nove TV Sabina Tandara Knezović razgovarala je sa stručnjakom za sigurnost Ivicom Mandićem.

"Problem je što sigurnosnu ugroženost premijera prosuđuje MUP, posebna služba Ravnateljstva policije. Njima asistira SOA, nije ona zadužena za prosudbu ugroženosti premijera i drugih", navodi Mandić.

"Netko je prosudio da bi trebalo pokazati mišiće i tu su prijetnju shvatili ozbiljno, može se zaključiti da iza toga postoji spoznaja otprije nekada, da se ne radi o nasumičnom pogađanju koliko je ta prijetnja opasna ili nije opasna", dodaje.

"Začudilo me, dok je operacija u tijeku, javno komentiranje toga. Inače u svijetu visoki dužnosnici ne komentiraju obavještajno-sigurnosne operacije, to komentira onaj tko je za to nadležan. Nadležnost za sigurnost Vlade, premijera i VIP osoba svih je u nadležnosti MUP-a po Zakonu o policiji i oni znaju zašto su uradili ovo i zašto je trebalo uraditi", objasnio je Mandić.

"Vjerojatno su profesionalci u MUP-u prosudili da se radi o nečemu što je relativno vjerojatno da bi netko napravio i onda su pokrenuli ovakvu operaciju", dodao je.

"Vrhunski stručnjaci, kad se odradi ono što se treba odraditi, trebaju reći što imaju o tome ono što imaju za javnost, a onaj dio koji je tajan se izvjesti državni vrh i poduzmu se mjere do promjene zakona", navodi Mandić.

O izvješću SOA-e

Kibernetički napadi su pojačani, dolaze većinom iz Rusije, stoji u izvješću SOA-e.

"Danas kapacitet Zapada je toliki da može srušiti jednu državu do koljena, to je strašno koliko daleko su otišli. Kad je u pitanju infrastruktura, samo zamislite da u Hrvatskoj na sedam dana prestane kolati novac, ili energetika - to su ogromne štete i ona je vrlo opasna", rekao je Mandić.

"U tom dijelu ćemo morati više dati na pozornosti organizacijski, ali i financijski i ljudski jer malo - malo pa procure naši osobni podaci kod nekakvih subjekata gospodarskog sustava, što je nedopustivo jer ljudi mogu imati raznoraznih problema", dodaje.

"Ovo je državno potpomognuti cyber napadi, što podrazumijeva da su resursi kojima raspolažu ti ljudi ogromni, instruirani od države da se gađaju određeni ciljevi. Hrvatska je od srpnja ili kolovoza na listi neprijateljskih zemalja Ruske federacije. Mi ne možemo tako brzo očekivati nekakvo sređivanje situacije", zaključio je Mandić.

