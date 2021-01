Hoće li se situacija u SAD-u nakon inauguracije novog predsjednika smiriti ili je ovo tek početak nereda, pitala je reporterka Dnevnika Nove TV Sabina Tandara Knezović stručnjaka za sigurnost Gordana Akrapa.

Akrap smatra da su neredi u američkim gradovima tek početak procesa koji neće završiti tako brzo. "Podjele koje su u američkom društvu prisutne zadnjih 10, 15 godina kao posljedica brojnih različitih politika i procesa u društvu i političkom životu su i dalje na snazi", kazao je Akrap te dodao kako je predsjednik Trump samo njihova posljedica, a ne njihov uzrok.

Smatra da će se neredi kakvi su se zbili u Oregonu gdje su nasilni prosvjednici razbijali po gradu i na kraju se sukobili s policijom, samo nastaviti u drugim gradovima.

Akrap kaže da je sustav osiguranja inauguracije bio suočen sa sigurnosnim prijetnjama nakon napada na Kongres 6. siječnja, ali je "pandemija COVIDa-19 tu odigrala pozitivnu ulogu tako da se zbog tih razloga dogodilo da nije došlo 200.000 ljudi koliko bi inače došlo na ceremoniju", kazao je te dodao kako je Biden svojim kritičarima vjerojatno htio pokazati kako može pješačiti ili potrčati na toj dionici od dva kilometra rutom kojom su prošli.

Mikrofoni na inauguraciji nisu bili bežični vodila se briga o najsitnijim detaljima. Akrap kaže kako je to zbog epidemioloških i sigurnosnih razloga.

Hillary Clinton smatra kako treba provesti istragu i vidjeti s kime je Trump pričao u dane napada na kongres sumnja na Putina, koliko je izgledno da do toga dođe, pitala je reporterka. "Nije prvi put da su Rusi i strane institucije utjecale na javno mijenje Amerikanaca i organizirali sukobljavanje različitih ideologija na ulicama SAD-a. To se zna više desetaka primjera tako da ne bi bilo nemoguće ni u ovom slučaju. Pitanje je je li Trump izravno sudjelovao u tome kako se sugerira", kaže Akrap te dodaje kako će sustav istražiti sve razloge i motive te sve one koji su sudjelovali u neredima 6. siječnja.

Usred inauguracije Kina je zabranila ulazak u zemlju 28 Trumpovih suradnika.

"To je poruka koja ima svoju određenu težinu, ali s obzirom na vrijeme kad je to napravljeno ta težina je slaba", rekao je Akrap koji smatra da će i Bidenova administracija još više zaoštriti poziciju prema Kini jer ne vjeruje da je njima stalo do tih poruka koje šalju Kinezi.

