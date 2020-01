Milan Kujundžić je 14 ministar koji odlazi iz Vlade Andreja Plenkovića u ovom mandatu. Više o tome kako se ta činjenica odražava na sliku Vlade u javnosti, kazao je stručnjak za odnose s javnošću.

Milan Kujundžić kao 14 ministar odlazi iz Vlade Andreja Plenkovića u ovom mandatu. Kakva se slika Vlade stvara u javnosti zbog toga, prokomentirao je gost Dnevnika Nove TV, stručnjak za odnose s javnošću Jerko Trogrlić.

Trogrlić smatra da raste nepovjerenje građana u politiku. "Nije samo problem što je to neuobičajeno veliki broj - 14 ministara koji su se promijenili do sada, a ulazimo u zadnju godinu Vlade. I ne bi bio toliki problem da se ne radi o tome da je većina tih ministara otišla zbog različitih afera, a ne zato što su premijer ili javnost nezadovoljni njihovim radom", ističe Trogrlić.

Smatra da je jako važno što će se s tim aferama događati nakon odlaska. "Jer nakon što se svi oni maknu sa svojih funkcija, u pravilu se maknu iz fokusa javnosti. Bit će bitno što će se dogoditi s postupcima koji se protiv većine njih vode ili pod Povjerenstvo za sukob interesa ili pred drugimi istražnim tijelima", objasnio je Trogrlić.

Poznat je način na koji je Kujundžić otišao. Nije otišao sam već je o njegovoj sudbini odlučio premijer Plenković.

"Nažalost, niti jedan od ministara koji je bio opterećen aferama nije otišao na vrijeme, a Kujundžić spada među one koji nisu otišli sami. Svakom realnom je bilo jasno još prošli tjedan da ministar mora otići. Bilo je samo pitanje kad i kako će se to dogoditi. Nakon što on nije odlučio preuzeti odgovornost na sebe i rasteretiti svoje ministarstvo i Vladu svoje afere i braniti se kao što, u konačnici, sad ima priliku iz saborske klupe - premijer je to odlučio napraviti sam. Nije si mogao priuštiti luksuz kako je to napravio u slučaju Lovre Kuščevića da se afera provlačila tjednima", navodi Trogrlić i dodaje da je Plenković to napravio u utorak, brzo, bez posebne konferencije za novinare želeći da to bude kao 'skidanje flastera' kako bi se mogao dalje baviti predsjedanjem Europskom unijom.

Odlazak 14 ministara u Vladi Andreja Plenkovića vidi kao veliki problem za premijera i za HDZ. "To je veliki problem za premijera i za HDZ. Nije bez razloga da je SDP nakon četiri godine prva stranka po rejtinzima u Hrvatskoj po potpori građana, a nisu nešto posebno napravili sami po sebi. Znači - sigurno da se to reflektira i na premijera, ali i na sam HDZ", objasnio je Trogrlić.

Za odlazak Kujundžića smatra da je to bio jedini ispravan potez za premijera Plenkovića. "On sebi nije niti mogao dozvoliti nešto drugo upravo zato što se nalazi u zadnjoj godini mandata i upravo zato što su ispred njega i unutarstranački izbori. Ova je odluka za njega bila jedina ispravna. Jedino što kažem - mogao bih se nadovezati na ono što je rekao jutros - da je Vlada vrlo često reaktivna u komunikaciji. Pa evo, bilo bi dobro da postanu proaktivni - da kad već mediji ovakve afere otkriju, da ih oni istraže do kraja i sami donesu odluke puno prije nego što ih javnost na to prisili", zaključio je Trogrlić.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr