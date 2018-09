Mirko Bilandžić, stručnjak za međunarodnu sigurnost, gostujući u Dnevniku Nove TV komentirao je najnoviji incident na Kosovu koji se dogodio tijekom subote te naglasio kako se Hrvatska treba ponašati prema takvim događajima u regiji.

Profesore, je li ovo najava ozbiljnog ratnog sukoba ili politički folklor s obje strane?

Očigledno ti odnosi Srbije i Kosova, nakon proglašenja neovisnosti Kosova su jedna na "i" u jednom procesu balkanizacije na prostoru bivše Jugoslavije, koji će završiti tamo gdje je i počeo, a to je na Kosovu. Rekao bih ta (tamo) imamo jednu ozbiljnu nacionalističku demonstraciju sile. Naravno da nije izvjestan nikakav ozbiljniji oružani sukob, ne zbog toga što na jednoj i drugoj strani ne postoje snage, nego one naprosto nemaju niti sposobnosti, niti kapacitet i bitno je drugačiji taj geopolitički kontekst pa se takvo što neće dozvoliti. Određeni oružani incidenti na tom području su mogući. Oni su doista mogući.

Što mislite kako će se međunarodna zajednica, koju je Vučić alarmirao, postaviti prema svemu i kako će se u konačnici sve to rasplesti - razmijenit će teritorij, Srbija želi u EU?

I Kosovo i Srbija nemaju alternative nego ići prema euroatlantskim integracijama, a Srbija je u jednoj specifičnoj poziciji. Ima puno elemenata koji je dovode u situaciju Ukrajine, koja je na razmeđi Istoka i Zapada i vidjeli smo što se događa s podjelama u društvu. Ono što ostaje iz ovih velikosrpskih struktura u Srbiji jest pitanje odnosa prema Kosovu. To je sigurno ključno pitanje na ovom području za regionalnu sigurnost i stabilnost i ono se mora na određeni način riješiti. Od svih alternativnih rješenja, ta dogovorna promjena granica je najmanje loše rješenje, koje kad se i dogodi, mora se staviti pod jednu apsolutnu kontrolu i protektorat međunarodnih subjekata, jer može biti uvod u ponovni zahtjev za promjenom granica. Zasigurno u odnosu Srbije i Kosova, (to je) možda najmanje moguće rješenje koje bi ipak moglo u kombinaciji sa sjeverom Kosova za pitanje Prševske doline, dovesti do kakve takve stabilnosti između Kosova i Srbije.

Mora li Hrvatska mijenjati nešto u svojoj vanjskoj politici s obzirom na sve to?

Regionalna stabilnost i regionalna stabilnost su pitanje ekonomije i sistemske korupcije. U Hrvatskoj je jedno od najbitnijih pitanja pitanje politike nacionalne sigurnosti, a naravno da je u tom kontekstu i jedno od najvažnijih vanjskopolitičkih pitanja. ono što se može iščitati iz hrvatske vanjske politike jest da mi nemamo neku sustavnu politiku prema regiji i da u tome uglavnom slijedimo poteze, kako smo članica euroatlantskih integracija, velikih sila. ono što je Hrvatska propustila napraviti, ali još uvijek ima šansu, jest preuzeti ulogu regionalnog lidera u rješavanju tih pitanja, jer itekako mora biti zainteresirana, ne samo za pitanje BiH, nego i Kosova, Makedonije, Srbije i Crne Gore, a Hrvatskoj je to ozbiljan izazov.

