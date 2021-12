S 5709 novozaraženih koronavirusom brojke su ovaj tjedan pale sedam posto u odnosu na tjedan prije i 14 posto u odnosu na dva tjedna prije. No epidemiolozi i struka kažu da nema mjesta opuštanju jer broj umrlih i dalje raste. U posljednjih tjedan dana s COVID-om ili od njega preminula su 522 pacijenata, a 70 posto njih nije bilo cijepljeno.

S protivnicima COVID mjera ima posla i policija pa je protiv dvojice organizatora neprijavljenih okupljanja na Markovu trgu podnesen optužni prijedlog.

Provode se i izvidi oko stranice "hrvatske-izdajice" koja se masovno širi raznim grupama koje okupljaju uglavnom protivnike epidemioloških mjera i cijepljenja.

Tko stoji iza te stranice i hoće li kazneno odgovarati istražio je reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš koji je razgovarao sa Željkom Sičajom s Instituta za istraživanje hibridnih sukoba.

Trenutno traje opsežna kriminalistička obrada, potvrdili su iz policije. Izvidi su tajni, ali organizatori će odgovarati jer ovo što se odvija je kazneno djelo. "Organizatore, koji citiram: 'traže izdajice kojima će narod suditi po božjem i prirodnom zakonu', kako neslužbeno doznajem traži i SOA", izvijestio je Goleš.

Stranica je registirana u Rusiji. Može li to otežati istražiteljima?

"Oni koji su oraganizirali ovu stranicu vjerojatno imaju namjeru prikriti svoje djelovanje. Izazvati neželjene posljedice u društvu - poticanje nasilja i izazivanje nereda. Međutim, već se naziru neke naznake da su građani, ljudi koji prate stranicu počeli to ismijavati, što je dobro jer slijediti ovakve stranice nije baš dobro za društvo, to može izazvati neželjene posljedice, poput nemira", rekao je Sičaj i dodao kako će možda biti malo teže, ali službe imaju načine kako doći do onih koji stoje iza stranice.

Logo stranice je omča, a baza podataka poziva na netrpeljivost. Na pitanje je li to ugroza nacionalne sigurnosti, stručnjak odgovara: "Svako pozivanje takvim znakovima, ne samo kad je riječ o omči, nego i ona stisnuta šaka - za otpor, izaziva određenu dozu nesigurnosti. Nije baš ugodno kad vidiš svoje ime na nekoj stranici na koju su te stavili iz ovog ili onog razloga, a nema utemeljenih razloga za to."

Na stranici su navedeni i predsjednik, premijer, ministri, a stručnjak dodaje kako je upravo zbog toga, s obzirom na to da su štićene osobe, vidljiva i nacionalna ugroza..

Vidljvi su elementi kaznenih djela.

"Prije svega, poticaj na mržnju i nasilje, ali vjerojatno će policija, DORH i SOA koja se uključila u istragu to bolje definirati, ali svakako svi koji budu ispunjavali na stranici mogu biti odgovorni", istaknuo je stručnjak.

