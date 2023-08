Stručnjak o snimci uginulog dupina: "U ponedjeljak ćemo napraviti obdukciju"

Dok jedni jedva čekaju da se susretnu s dupinima kako bi se fotografirali, ima i onih kojima, čini se, dupini smetaju. Naime, policiji je u četvrtak navečer stigla dojava da u šoltanskom akvatoriju pluta uginuli dupin, a zbog rana postoji sumnja da je životinju netko upucao.

O ovoj je temi reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Jurišić razgovarala s Tomislavom Gomerčićem, profesorom Veterinarskog fakulteta u Zagrebu.

"Tek je u petak ujutro životinja nasukana tako da se organizira transport do Zagreba, gdje ćemo u ponedjeljak raditi obdukciju. Na slikama se vidi da je ona već u procesu raspadanja, što otežava u pronalasku uzroka smrti", rekao je.

Također je istaknuo da se godišnje u Jadranskom moru može pronaći 25-30 lešina.

"Zadnji slučaj namjernog ubijanja je bio prije 10-11 godina i to na području Istre. Ja sam suzdržan oko toga da je dupina namjerno ubio. To ćemo vidjeti nakon obdukcije", objasnio je.

Gomerčić je komentirao i na napade morskih kornjača.

"Ljudi jednostavno ne shvaćaju da su to divlje životinje. Kada one dođu u plićak, one ne mogu pobjeći i ljudi se prema njima ponašaju kao da su domaće životinje ili igračke. Isto je s dupinima. Ljudi imaju poriv plivati s njima, a moraju biti svjesni da je to životinja od 250-300 kilograma koja ih bez problema može ubiti", napomenuo je profesor.

"Preporuka je zaustaviti brod na udaljenosti od 50-100 metara i čekati da životinja priđe, a nikako brodom ići prema njoj", dodao je.

