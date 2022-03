Zbog rata u Ukrajini, Janaf je objavio da prekida isporuku nafte Srbiji. Obustavlja se ugovor sklopljen s Naftnom industrijom Srbije. Kakav je utjecaj toga na Hrvatsku, objasnio je stručnjak za energetiku.

Saša Žiković s MBA studija Ekonomije energetskog sektora ističe da je ugovoreno 3,2 milijuna tona isporuke nafte od Janafa prema Srbiji.

''Tko ne bi osjetio taj gubitak? Neće Janaf propasti sigurno, ali će imati lošu godinu. Srbija će imati katastrofalne posljedice", napominje Živković koji smatra da su sve ostale alternative neadekvatne, osim te u Omišlju.

Hrvatska ima svoj LNG terminal na Krku, a spominje se i njegovo proširenje, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Katarina Jusić.

"Profitirat će oni koji su zakupili, a znamo da je deset godina unaprijed zakupljen. To povećanje od 0,6 ili 0,9 ne može ništa značajno promijeniti. Ako će to platiti Europa - odlično. Mislim da nam je ovo jedinstvena prilika da uspijemo s ozbiljnijim projektom'', rekao je Živković za Dnevnik Nove TV i podsjetio na 2016. godinu kada je rečeno da je to tek prva faza. Druga bi bila kopneni, dosta većeg kapaciteta.

Ističe da se brod uvijek može odvezati i preseliti ga. "Ako vidite da ovdje nije isplativ, rentate ga drugdje. To je bila dobra ideja u tom trenutku jer su sve studije pokazale da to nema smisla. Promijenili su se uvjeti. Da rat prestane danas, vidimo da su se odnosi zahladili između Rusije i Europe", ističe Živković.

Zaključuje da bismo kopneni terminal mogli dobro izlobirati i na taj način jako dobro profitirati.

Cijeli razgovor pogledajte u priloženom videu.

