Zlatan Morić, voditelj studija kibernetičke sigurnosti sveučilišta Algebra, za Dnevnik Nove TV pojasnio je uzrok globalnog informatičkog sloma koji se dogodio u petak.

"Pa u principu dogodilo se to da je tijekom izrade updatea došlo do pogreške. Moja pretpostavka je da se radi o ljudskoj grešci u tvrtci koja je radila na updateu, a ne neki hakerski napad, iako ni to ne možemo isključiti jer u pozadini mogu biti hakeri koji su to namjerno napravili da bi u principu napravili destrukciju u informacijskim sustavima diljem svijeta", rekao je.

