Stručnjak nakon drame na Rebru skrenuo pozornost na važnu stvar: "Može sve tjedan, dva biti dobro, a onda..."

Policija je privela muškarca koji je jutros 'startnim pištoljem' prijetio u zagrebačkoj bolnici Rebro. Zagrebačka policija zaprimila je jutros u 10.05 sati zahtjev iz KBC-a Zagreb za intervenciju zbog muškarca koji prijeti. Muškarac je prijetio oružjem, a u ruci je imao "startni pištolj" koji se upotrebljava na sportskim događajima, kažu u PU zagrebačkoj.

O drami na Rebru reporterka Dnevnika Nove TV Valentina Baus razgovarala je sa psihijatrom Antom Bagarićem.

Bagarić je na pitanje o stanju muškarca kojeg ni liječnici nisu migli primiriti prije dolaska policije odgovorio da je teško o tome govoriti bez svih podataka.

"Da bi se mi psihijatri o nečemu izjasnili, potrebne su stotine podataka da bi onda mogli složiti cijelu sliku i dati adekvatne odgovore. Iz ovih podataka koji su samo djelomični i oskudni, možemo reći da je napadač bio u jednom velikom, teškom i kriznom stanju, moguće čak i u psihotičnom stanju. Sad smo čuli maloprije da se on ipak mirno predao, testiranje realiteta je na sreću bilo očuvano i da nije napravljena veća šteta.

Objasnio je da na njegovom poslu ne prođe niti jedan dan bez prijema psihičko rastresenog čovjeka. Procedura je da se odmah osoba odvede u veliku psihijatrisku bolnicu te da se i dijagnostički i terapijski postupak istovremeno čine. Potrebno je početi s terapijom, posebice kada se osoba nalazi u psihotičnom stanju. "Danas psihijatrija posjeduje brojne i moćne instrumente da se olakša ta bolnost, taj stres".

Posljedično tome Bagarić zaključuje da je muškarac vjerojatno trenutno u puno boljem psihičkom stanju nego što je bio jutros.

Osvrnuo se i na potrebu povećanja mjera u bolnicama. "To je trebalo napraviti davno, to je prava akcija. Cijeli zdravstveni sustav se bavi liječenjem, ali smo neistrenirani na agresivne napade. Ovi napadi psihotičnih osoba su vrlo rijetki, češće su to manipulativni i psihopatski napadi. Puno puta su naši liječnici dobro odreagirali, međutim ova akcija HUBOLA-a je jako važna i treba je podržati, treba se raditi na tome da zdravstvene ustanove i škole, koje su najosjetljiviji dio društva, budu dobro zaštićene".

Najveću pozornost je skrenuo na stres i traumu koju su proživjeli ljudi koji su svjedočili događaju. "Svi koji su danas bili upućeni su doživjeli veliki šok. Iako se njima svima čini da je sve dobro završilo, nitko nije stradao, ali stres ima poglu narav da može tako 7 dana, dva tjedna, tri tjedna biti sve dobro i onda stres, ta otrovna kugla, počne razarati emocionalni sustav.

Sutra bi već trebalo napraviti jedan kvalitetan program podrške, savjetovanja gdje se može pred stručnijm i istreniranim licima ispričati priču i spriječiti stres. Ne postoje heroji, i dobro istrenirani psihijatri također trebaju savjet". Objasnio je da je prirodno da onda kada smo udareni stresom da patimo i trpimo, makar bili dobro istrenirani.

Govoreći o dopunama zakona koji regulira prisilnu hospitalizaciju, Bargarić je rekao da je taj zakon dobro reguliran, ali da ga, kao i većinu zakona, treba modernizirati. Potrebno je harmonizirati prava pacijenata i prava okoline te članova obitelji i društva.

