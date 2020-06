Udruga Franak prijavila je Republiku Hrvatsku Europskoj komisiji i očekuje kako će joj suditi Sud Europske unije. Europska komisija može reagirati zato što Vrhovni sud možda pogrešno primjenjuje europsko pravo zaštite potrošača, ali i ne mora.

Vrhovni sud presudio je u oglednom postupku da su sporazumi o konverziji valjani. ''U jednoj od sramotnijih i stručno i profesionalno najlošijih odluka hrvatskog pravosuđa, temeljne odluke su sljedeće – kao zadnja sudska instanca, Vrhovni sud nije uputio prethodno pitanje sudu Europske unije'', kaže Sandra Žiga, voditeljica ureda Udruge franak.

''Ako je doista EU pravo bilo primjenjivo na odgovor na pitanje o kojem se radilo i ako nije bilo jasno iz dosadašnje sudske prakse kako je to pitanje riješeno na EU razini, u tom je slučaju Vrhovni sud doista trebao pitati. Ja ne vidim u kojoj mjeri je europsko pravo uopće dolazilo u igru u toj situaciji'', rekla je prof. Tamara Ćapeta s Katedre za europsko javno pravo Pravnog fakulteta.

''Guraju nas u dodatne troškove''

Predsjednik Vrhovnog suda kaže da neće dolijevati ulje na vatru i sud ne polemizira sa zainteresiranim strankama u sporovima koji su u tijeku.

''Guraju nas u dodatne troškove i onemogućuju pravo na pošteno i pravedno suđenje na koje imamo pravo po povelji EU-a koja kaže da je pravo svakog građanina na to da neovisni i nepristrani sud odluči o njegovim pravima'', kaže Jasna Čekada iz Udruge Franak.

Udruga Franak valjda smatra da hrvatski Ustavni sud nije neovisan i nepristran, jer mogla je i uložiti ustavnu tužbu na odluku Vrhovnog suda, prije nego što se potužila Europskoj Komisiji. Osamnaest tisuća pojedinačnih tužbi pred nižim sudovima podnijeli su protiv banaka.

Krediti problem i korisnicima i banci

Ekonomski analitičar Andrej Grubišić kaže da je sklon razmišljanju da će većina tih presuda ići u korist banaka. ''Tužitelji nisu u pravu, u kombinaciji da imate zakon o konverziji i da već prije imate presude u korist banaka'', rekao je.

Prof. dr. sc. Luka Brkić, ekonomski stručnjak, kaže kako ''Vrhovni sud smatra da su postupkom konverzije korisnici kredita u švicarskim francima došli u isti položaj kao i korisnici kredita s drugim valutnim klauzulama i da ne mogu tražiti nikakve dodatne naknade''.

''Ti krediti su postali problem, ne samo onima koji su dužni, nego i bankama. Ako ja vama dam kunu, to je vaš problem da je vratite. Ali ako vam dam 40 milijardi kuna, to je onda moj problem. To je savršen problem banaka'', objašnjava analitičar Grubišić.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr