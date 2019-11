Veliki skandal potresao je Kanadu kada se otkrilo da je njihov premijer Trudeau, inače miljenik nacije, na srednjoškolskoj zabavi obukao kostim Aladina. Prelazi li danas politička korektnost granice?

Nije važno što se kaže ili učini, nego način na koji će publika to protumačiti, kaže jedan ugledni komunikacijski konzultant.

"Politička korektnost osnovni je temelj političke kulture i to je ispravno razumijevanje svijeta, ljudi, različitosti u političkom okruženju", objašnjava Gordana Vilović s Fakulteta političkih znanosti.

Veliki skandal tresao je Kanadu kada se otkrilo da je njihov premijer Trudeau, inače miljenik nacije, na srednjoškolskoj zabavi posvećenoj arapskim noćima, obukao kostim Aladina, a lice prekrio tamnom šminkom. Govori se kako bi ga taj nemili događaj mogao stajati vlasti.

"Netko će reći da je potpuno neprihvatljivo da se čovjeka tako optužuje samo zato što je nosio masku Aladina. Sve u svemu, još uvijek je jedan dio razvijenog svijeta vrlo osjetljiv na tu političku nekorektnost", smatra Vilović.

Kako biste preveli film Alaina Delona "The Gipsy"? Crnac, hendikep, peder, kebab banda – sve su to politički nekorektni pojmovi.

"Nekad nam se možda i čini da se pretjeruje s političkom korektnošću, međutim to je jedan civilizacijski doseg, da svatko ima pravo biti uvrijeđen"

Zbog političke korektnosti zabranili riječ dinosaur i rođendan

"Ja bih rekla da bi bilo dobro i zdravo za društvo da se politička korektnost i zdravi razum podudaraju. Neke stvari se treba propitkivati, dapače, važno ih je propitkivati zbog razvoja društva, ali s druge strane kriterij zdravog razuma bi trebao biti taj koji bi nas zapravo motivirao da idemo dublje ili da ostavimo teme koje nisu relevantne za opću javnost", smatra Ankica Mamić, komunikacijska stručnjakinja.

Nakon inozemnih primjera vratimo se u Hrvatsku. Političku nekorektnost možemo vidjeti u Saboru.

"Jedan od najstrašnijih primjera političke nekorektnosti koji je bio u Saboru i koji je antologija – prije 15-ak godina bio je kada je zastupnik Kovačević rekao Vesni Pusić da ona nije za mudraca, nego za madraca", prosjeća se Vilović.

Možemo se pohvaliti i novijim primjerima.

"Ako se sjećate predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović na kninskoj tvrđavi kad su se u medijima pojavile spekulacije da je bila pod utjecajem alkohola. To prije svega ne znamo je li točno, a drugo, vidjeli smo jako puno muških političara pod utjecajem alkohola i nikada nitko nije napisao da je bilo tko od tih političara pod utjecajem alkohola iako je to bilo vidljivo. Ovdje su se usudili", smatra Mamić.

Politička nekorektnost popularizirala se kada su na vlast došli oni koji je prakticiraju.

"Mislim da je Trump upravo na političkoj nekorektnosti dobio jedan dio ljudi koji smatraju da je to nešto što je passe, da više ne možemo govoriti i da je to čistunstvo koje nikome ne vodi", kaže Gordana Vilović.

Činjenica jest da se diskriminirajuće riječi, pojmovi i stavovi trebaju zamijeniti neutralnim, ali pretjerana politička je korektnost destruktivna.

"Postoji ona poslovica koja kaže da nitko tko je glup ne može biti duhovit. Kad je nešto stvarno smiješno, uopće ne mora biti uvredljivo i uopće ne mora prelaziti te granice. Humor je zapravo način na koji vi krajnosti stavljate u nekakav odnos", objašnjava Mamić.

Trenutak u kojem premijer novinarki kaže "slatki ste", kada bilo tko kaže da su žene loši vozači ili da su svi muškarci isti ne smije se uzimati pod kategoriju "to je normalno" ili "pa, to se zna". To su devijacije pristojnog ponašanja. Jednako se tako humor, šala i dobra fora ne bi trebali klasificirati kao politička nekorektnost. Upravo se na toj bodljikavoj granici političke korektnosti i zdravoga razuma gubi zdravi razum.