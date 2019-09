Kanadski premijer Justin Trudeau našao se usred skandala zbog fotografije stare 18 godina. Na njoj ima tamno obojeno lice, vrat i ruke, te turban na glavi. Nakon što je objavljena, premijer se ispričao. Ali fotografija je snažan udarac za političara, koji je usred predizborne kampanje i često poziva na borbu protiv rasne diskriminacije.

Kanadski premijer Justin Trudeau skrušeno je izašao pred kamere i ispričao se zbog fotografije sa zabave na kojoj je obojenog lica, maskiran kao popularni lik iz priča - Aladin.

"Bila je to pogreška. Bilo je to nešto što nisam trebao učiniti. Žalim što sam to napravio. Duboko žalim zbog toga", rekao je Trudeau.

Ispričavate li se, upitao ga je novinar. "Da, ispričavam se, duboko se ispričavam. Sramim se samoga sebe i iskreno mi je žao", kazao je kanadski premijer.

To je rekao iako se slučaj dogodio prije 18 godina, kada je bio nastavnik i nije imao rasističke konotacije.

"U procjeni toga je li nešto uvredljivo rasistički treba se gledati širi kontekst i naravno treba se uzeti u obzir situacija u kojoj se nešto dogodilo. Međutim postoje ljudi koji na visokim funkcijama, dakle politički dužnosnici preuzimaju na sebe odgovornost da moraju paziti na neke detalje, na koje, možda, recimo to tako, normalni ljudi ne bi trebali", kaže Gabrijela Kišiček, komunikacijska stručnjakinja.

Prošli tjedan na meti kritika našla se i američka prva dama Melania Trump. Prozvana je zbog kaputa koji je nosila prilikom obilježavanja godišnjice terorističkog napada na Svjetski trgovinski centar u New Yorku. Kritičari su prigovorili da šavovi nalikuju prizoru zabijanja zrakoplova u neboder.

"Nekad nam se možda i čini da se pretjeruje s političkom korektnošću, međutim to je jedan civilizacijski doseg do kojeg smo došli u 21. stoljeću, da svatko ima pravo biti uvrijeđen, ali onaj tko je u centru pozornosti mora voditi računa da minimalizira situacije koje bi neke mogle povrijediti", dodaje Kišiček.

Ali to ipak ne rade svi. Belgijski ministar vanjskih poslova Reynders prije četiri godine sudjelovao je u humanitarnoj akciji i zacrnio lice. Ispriku nije ponudio pravdajući se običajem starim više od 100 godina. Na kritike da običaj ima rasističke konotacije, nije se obazirao.

