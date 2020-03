Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Predrag Štromar održao je radni sastanak sa stručnjacima i predstavio im prijedlog zakona o obnovi oštećenih zgrada u potresu.

Novim zakonom bi se suspendirao Zakon o gradnji i Zakon o javnoj nabavi kako bi obnova bila što brža. Za izvođače radova i nabavu materijala neće biti javnog natječaja već će se raspisati javni poziv. To znači da neće biti moguće žalbe koje često odugovlačile početak radova. Struka će svoje mišljenje o zakonu dati do četvrtka, a novi je sastanak u petak. Zakon bi trebao u hitnu proceduru.

''Razgovarali smo kako pomoći građanima. Pomoći ćemo'', rekao je ministar graditeljstva Predrag Štromar. Objasnio je da se neće raditi po zakonu o javnoj nabavi, ali da će se provoditi javna nabava, samo ubrzana. Potpredsjednik Vlade kaže da će se donijeti zakon kojim će se definirati nadzor radova i potrošnja novca.

Objašnjava da se ne može ništa obnoviti ako se ne napravi kvalitetna statika. ''Ne možemo obnoviti ako se ne ustabili ta zgrada, to nam je prvo i evo razgovaramo na koji način će projektanti raditi te projekte. Kad to napravimo onda ide detaljna obnova samih stanova od pločica do wc školjki svega što treba napraviti unutra'', objasnio je plan

Rekao je da zgrade imaju solidnu pričuvu koja će se iskoristiti za kvalitetnu obnovu zgrade. Građani bi sami sanirali manje pukotine, spomenute pločice, ličenje...

Ne želi još govoriti o procjeni štete jer još nisu pregledane sve zgrade, a očekuje da će to biti za nekoliko tjedana. Rekao je da nikoga neće ostaviti bez krova nad glavom. ''Mogućnost je zamjenska kuća, novčano obeštećenje da si obitelji same riješe stambeno pitanje'', rekao je Štromar. Za zgrade kaže da zasad nije utvrđeno da se ijedna mora rušiti. ''Ako to bude tako, građanima će se omogućiti da žive u normalnim uvjetima, a da ne moraju više biti u studentskom domu'', obećao je.

Profesor Stjepan Lakušić rekao je da su Zakon dobili sat vremena prije sastanka pa nisu cijelog uspjeli iščitati, a da su oni uputili predlagatelja kako poboljšati zakon. ''Posebno nas brinu zgrade fakulteta i škola u kojima boravi veliki broj ljudi, kako ih obnoviti da budu sigurne'', zaključio je.