VIDEO Užas na uličnoj utrci u Osijeku - auto pokosio tribinu, šest osoba u bolnici. Svjedok: "Osiguranje je slabo, dijelila nas je samo metalna ograda"

Šest je gledatelja ozlijeđeno, ali su izvan životne opasnosti nakon što se u njih u nedjelju poslijepodne na 31. Osijek Street Raceu zabio natjecateljski automobil, doznaje se od osječko-baranjske policije.

Nesreća se dogodila na utrci u Sportskoj zračnoj luci Osijek-Čepin gdje se okupilo 230 natjecatelja iz cijele Europe.

Pročitajte i ovo Očevid u tijeku Crna nedjelja u Zagorju: Mladić (24) na motociklu sletio s ceste, na mjestu poginuo

"Jedan od vozača izgubio je kontrolu nad vozilom te udario u tribinu pri čemu je ozlijeđeno nekoliko gledatelja. Brzom reakcijom medicinskog tima, svim ozlijeđenima pružena je pomoć i nitko nije u životnoj opasnosti", priopćili su organizatori utrka.

U osječkoj policiji kažu da su dojavu o nesreći zaprimili oko 15:25. Ozlijeđeni gledatelji prebačeni su u KBC Osijek.

Pročitajte i ovo Izgubljena dva života Užas kod Novske: Prije teške nesreće na Facebooku emitirao kako autocestom juri 200 kilometara na sat

Prema prvim informacijama policije, vozač automobila nije ozlijeđen i nije bio alkoholiziran. Očevidom će se utvrditi uzrok gubitka kontrole nad vozilom.

Natjecanje je počelo u 14 sati i trebalo je trajati do 18 sati, no zaustavljeno je zbog očevida i utrke se danas više neće održavati.

"Za nekoliko metara smo izbjegli nesreću"

Prema riječima svjedoka, hitna pomoć je došla vrlo brzo.

"Prijatelj i ja smo također bili u prvom redu. Za samo nekoliko metara smo izbjegli nesreću. Taj auto se zaokrenuo taman ispred nas jer svi vozači imaju običaj raditi tako neki show prije utrke. On je zagrijavao gume. Ipak je to auto od 1500 konja, Audi S2. Nažalost, mislim da je za ovakvu vrstu događaja osiguranje bilo preslabo. Ispred publike su bile one obične metalne ograde kao na koncertima", kazao je jedan od gledatelja za 24sata.

Pročitajte i ovo Nesreća na Hvaru Nakon nesreće: Tri osobe ozlijeđene u padu aviona puštene su na kućnu njegu

Rekao je i da je Hitna pomoć za nekoliko minuta uspjela doći do ozlijeđenih te odmah prevezla u bolnicu.

"Koliko sam uspio vidjeti dvije žene su imale prijelome nogu, a dvoje ljudi je bilo izgrebano i imalo je lakše povrede", rekao je za portal.