Svjetski je dan prevencije nasilja nad djecom, koje i u Hrvatskoj uzima sve više maha. Šokantni su podaci da kod nas svako četvrto dijete doživi udarce i vrijeđanje svojih vršnjaka, a svako peto dijete je seksualno zlostavljano.

Struka upozorava - vrijeme je da se cijelo društvo pokrene i taj trend promijeni. Nasilje se događa svakom četvrtom učeniku u našim školama. Nasilnici su sve mlađi, udarci i ružne riječi sve češći.

"Jedan učenik tukao se, izazivao, baš je izazivao. Otkad je on došao u školu, ja nisam htio ići na odmor, samo na WC i trk, jer je on posvuda šetao. Bilo me strah“, kaže jedan 10-godišnjak. U strahu je puno više od 40 milijuna djece u svijetu, koja svakog dana dožive neki oblik nasilja. Zanemarivanje, seksualno zlostavljanje, vršnjačko nasilje.

Emocije se samo nakupljaju u glavi zlostavljane djece. O onome što im se dogodilo, dugo šute. Što zbog osjećaja krivnje i srama, što zbog straha da im roditelji, učitelji, prijatelji, neće vjerovati. "Imamo vrlo često prijetnje samog zlostavljača prema djetetu da će mu biti još gore, da će mu ubiti brata, sestru, mamu. Imamo nažalost i situacije di mama kaže, Šuti, bit će nam još gore, živimo od njegove plaće", kaže Hana Hrpka iz Hrabrog telefona.

"Druga djeca mi se smiju i rugaju." "Pokušala sam se ubiti 3 puta u godini dana." "Osuđuju me zbog mog izgleda." "Imala sam 7 godina kada je prvi put ušao u moju sobu i tražio da s njim igram 'posebnu igru'." Ovo su samo neke od izjava zlostavljane djece.

"Seksualno zlostavljana djeca se osjećaju toliko mrtva iznutra da žele završiti život i na fizičkom planu", kaže Gordana Buljan Flander iz Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba. A svako peto dijete u Hrvatskoj je seksualno zlostavljano. Manje od 20 posto počinitelja je kažnjeno. Nije ni čudo što tek svako 10. seksualno zlostavljano dijete otkrije što mu se dogodilo.

"Od momenta kad se zlostavljanje događalo do momenta kad se osoba povjerila je 10 do 16 godina. I zlostavljajuće pitanje je kad ih pitamo zašto nisu prije rekli? Zato što misle da će razoriti obitelj, boje se da im se neće vjerovati", kaže Buljan Flander.

Odgovornost je na svima - školama, sudovima, centrima za socijalnu skrb. Spriječiti nasilje. A ako se dogodi, prepoznati ga i prijaviti. No najveća odgovornost leži u roditeljima, koji bi umjesto pitanja, koliko si dobio iz matematike, za početak mogli upitati dijete - kako si...

