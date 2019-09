Strankama u vladajućoj koliciji itekako se žuri ojačati svoje pozicije i postaviti ultimatume Andreju Plenkoviću.

Lavinu je pokrenuo svojim izjavama Milorad Pupovac, a onda su niz nastavili HSLS, Milan Bandić, Glavašev HDSSB. Ne miruje, naravno, ni oporba - optužuju vladajuće kako su zbog unutarstranačkih previranja zanemarili nacionalne interese.

HSLS je prvo predložio izlazak iz koalicije pa na kraju ipak odlučio... "Da ne izađemo iz koalicije jel' da ne bi bilo dobro da liberalna i građanska stranka izađe iz koalicije na temi nacionalnih manjina", smatra predsjednik te stranke Darinko Kosor. Ali tu za Kosora priča nije gotova - jer koalicijom, kaže, nije zadovoljan i izlazak je i dalje opcija. "Ako se ponovo ponovi press konferencija Milorada Pupovca, ako budemo imali zahtjev Milana Bandića da se usvoji GUP, inače neće biti saborske većine, ili ako budemo ponovno imali 10. ucjenu HNS-a", dodaje Kosor.

I nisu jedini koji razmišljaju o odlasku. HDSSB će konačnu odluku donijeti u petak na Glavnom odboru stranke. "Na toj sjednici ćemo razmotriti i izjave g. Pupovca s obzirom da je naš predsjednik stranke g. Glavaš tražio ispriku g. Pupovca vezano za njegove neprimjerene izjave, usporedbu RH s nekim prošlim vremenima i NDH", kazao je Josip Salapić, predsjednik Glavnog odbora HDSSB-a.

U HDZ-u nisu ni najmanje zabrinuti. Kažu, ovo nije ni prvi ni zadnji prijepor. "Kao što vidite do sad smo eto tri godine uspjevali postizati taj konsenzus oko svih praktički važnih pitanja i ni na jednom pitanju nije došlo do, kao što ste rekli, do razdora", smatra HDZ-ov Željko Reiner.

Reagirala i oporba

Zbog Plenkovićeve borbe i s koalicijskim partnerima i s unutarstranačkim oponentima, smatra Most, trpi cijela zemlja. "Ja bih volio da se on pozabavi onim bitnim pitanjima znači od hrvatskog gospodarstva koje je u problemima, iseljavanja, demografije, evo pravosuđa o kojem govorimo, ovršnog zakona, ali nažalost mi samo vidimo te unutarstranačke borbe", kazao je Mostov Nikola Grmoja.

Zbog teških riječi između Plenkovića i Kovača ponižen je, smatra SDP-ov Gordan Maras, cijeli Sabor. "Nek' se svađaju i sukobljavaju koliko god hoće, ali ova rečenica da se na ovaj način odnosi premijer Plenković prema parlamentarnim zastupnicima pa što se mene tiče i ako su iz HDZ-a tu treba g. Jandroković reagirati", tvrdi Maras.

Sve što se kuha među koalicijskim partnerima smatra pak predsjednik HSS-a Krešo Beljak, samo je dio predizbornoga folklora. "Samo se nadam da su ljudi svjesni tko je pozicija, a tko opozicija u zadnje četiri ili više godina, a HSLS je dio vladajuće većine i što god oni napravili ne mogu to promijeniti sada pred izbore, mislim", objašnjava Beljak.

HSLS će, naime, na predsjedničkim izborima imati svojega kandidata, a HDSSB će u petak odlučiti koga će podržati. Pa se politička igranka nastavlja.

