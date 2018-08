Predsjednik zagrebačkog HNS-a i gradski zastupnik Tomislav Stojak pozvao je u petak gradonačelnika Milana Bandića na odgovornije urbano planiranje i raspolaganje novcem građana, ocijenivši da je politika Grada Zagreba prema ključnoj prometnoj i komunalnoj infrastrukturi stihijska i bez jasne vizije.

"Ako niste znali, mi se nalazimo na sunčalištu na Savi. Ovdje su igrališta, pješčanici, kafići, vežbališta za građane, igrališta za djecu, dakle, sadržaji kakve bi svaki veliki grad kao što je Zagreb trebao imati na svojoj rijeci", rekao je Stojak na konferenciji za novinare održanoj na savskom nasipu kraj tramvajskog okretišta Savski most.

"Jedini je problem što mi to ovdje ne vidimo i to je jedan od osnovnih problema ovoga grada, što se lako obećaje, lako govori ljudima da će se nešto napraviti za njihove novce, a na kraju se ništa ne napravi", dodao je, referirajući se na 20 milijuna kuna vrijedan projekt "Aktivnosti na Savi" čiji je završetak inicijalno, kako je rekao, najavljen za 1. lipnja ove godine.

Projektom je planirano uređenje obale Save duž sedam kilometara s obje strane rijeke uz tramvajsko okretište Savski most, gdje je već djelomično raščišćen teren.

Za to su potrošeni silni novci, a ne događa se ništa, iako prema dostupnim informacijama Grad Zagreb od projekta nije odustao mada za njega nema osigurana sredstva u proračunu, rekao je Stojak. To je svakako nešto što Zagrebu treba, no pitanje je koliko je to u ovome trenutku zaista prioritetno, rekao je Stojak, koji smatra da je prioritet održavanje mostova.

"20 milijuna kuna su ogromni novci Zagrepčana, koji plaćaju najviši prirez u državi i koji očekuju da imaju prometnu i komunalnu infrastrukturu kakvu bi grad kao što je Zagreb trebao imati," rekao je.

"Prema najnovijim informacijama, mostovi u gradu Zagrebu su u katastrofalno lošem stanju, grad ih ne održava. Mostovi preko Save stoje nedirnuti desetljećima, ne obnavljaju se", upozorio je i uitao je li prioritet kupalište i sunčalište na Savi, ili su prioritet mostovi i obnova ključne prometne i komunalne infrastrukture.

Istaknuo je kako godinama upozorava na loše gospodarenje gradskom imovinom i proračunskim sredstvima, navodeći kao još jedan primjer "nikad realiziranih gradonačelnikovih obećanja i projekata" fasade grada Zagreba, a kao primjer nužno potrebnih planiranih ulaganja gradnju još barem dva mosta preko Save.

Smatra da je razlog za zabrinutost i upravo započeta sanacija Rotora, koju je ocijenio stihijskom i bez jasne vizije organizacije prometa dok traje.

Gradski proračun jako se loše puni, prošle godine bio je 360 milijuna kuna u minusu, rekao je Stojak. Upozorio je i na upravo objavljenu analizu Ministarstva financija koja je pokazala da Grad Zagreb izrazito loše povlači sredstva iz EU fondova.

"Grad Zagreb očito nije sposoban napraviti kvalitetne projekte", ocijenio je Stojak i izrazio nadu da Grad neće propustiti iskoristiti barem dio od 160 milijuna kuna predviđenih za brownfield investicije u sklopu natječaja Ministarstva regionalnog razvoja, čime bi, rekao je, Grad mogao urediti Staru vojnu bolnicu u Vlaškoj, staviti u funkciju Branimirovu tržnicu ili urediti Blok Badel.

Politika gradonačelnika Bandića dovest će grad u situaciju da neće moći pružati osnovne komunalne usluge svojim građanima, ustvrdio je i pozvao gradonačelnika "da se uozbilji".

"Gradonačelniče, uozbiljite se i počnite voditi odgovornu i razumnu politiku u ovome gradu. Vaših obećanja je građanima previše, pogotovo onih neispunjenih, kojih je 90 posto. Mislim da je vrijeme da se takvoj politici kaže 'dosta'", poručio je. (Hina)