Problemima s infrastrukturom u Zagrebu nema kraja. Zbog tehničkih je problema zatvoren Savski most na zagrebačkoj obilaznici, što je oko 16 sati stvorilo kolone duge 15 kilometara.

Ophodarska služba primijetila je vibracije na mostu te je utvrđeno da je došlo do oštećenja na jednom od ležajeva na upornjaku. Zbog toga je most bio zatvoren što je stvorilo kilometarske gužve.

Reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš pojasnio je što je točno problem na konstrukciji mosta.

''Ovdje je riječ o dvije konstrukcije. Jedna je iz 80-ih godina, a druga je iz 2000-ih. Oštećenje je nastalo na starijoj. Kontaktirao sam brojne stručnjake, kao i koncesionara. Pitao sam kada je zadnji puta napravljena kontrola, no nisam dobio odgovor, a on bi mogao biti ključan u ovom trenutku jer se ne zna je li došlo do propusta ili je most nagrizao zub vremena. Iz drugih izvora doznajem da je velika rekonstrukcija rađena 2006. godine'', izvijestio je Goleš.

Sanacija će trajati danima

Stručnjaci kažu da će sanacija trajati – danima.

''Naime, ležaj je popustio, prema stručnoj terminologiji imena vlačno-tlačni ležajevi, i za ovaj ih je most radila jedna njemačka tvrtka, rekao mi je revizor koji je svojedobno most pustio u promet.

Prometni stručnjak otkrio koliko je ozbiljna situacija s mostom u Zagrebu: ''Riječ je o vrlo ozbiljnim simptomima. On nije potpuno siguran''

Što se točno događa? Kada automobili prolaze preko tog mosta, on se uzdiže i spušta. To nije vidljivo golim okom, no da se ovaj problem nije uvidio most je mogao poskočiti i nekoliko centimetara. Kako doznajemo, novi ležaj je naručen i trebat će nekoliko dana da stigne u Hrvatsku, a još barem desetak treba, procjene su stručnjaka, da se postavi. Dotad će se prometovati samo novim mostom što će stvarati gužve'', izvijestio je reporter Dino Goleš.

