Što se najviše slušalo u Hrvatskoj prošle godine? ZAMP uprihodio gotovo 22 milijuna eura

ZAMP je obradio više od 200.000 djela, njihove izvedbe na koncertima, te radijski i televizijski eter.

"Osjećam se super mislim veliko mi je sve to ne mogu vjerovati da se to sve događa. S prvim albumom ponosan sam sretan sam vidim da se ljudi oko mene vesele sve je to jako lijepo", rekao je Matija Cvek, najemitiraniji izvođač u 2022.

Posljednja pjesma koju je Parni Valjak snimio s Akijem Rahimovskim 'Ponovno' druga je najemitiranija domaća pjesma.

"Prodaja CD-a nije više ajmo tako reći relevantna u smislu nekog zančajnog udjela prihoda autorima. Danas to postaju streaming servisi", pojasnio je Nenad Marčec, direktor HDS ZAMP.



Na listi najemitiranijih su Massimo, Petar Grašo, Dalmatino, Neno Belan. Kako to komentiraju autori pogledajte u prilogu.

