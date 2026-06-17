Planirate u kupovinu? Donosimo detaljan popis trgovina i trgovačkih centara koji rade ove nedjelje

Veliki trgovački lanci otvarju vrata ove nedjelje 21. lipnja, baš kao i dobar dio popularnih trgovačkih centara u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku.

Kako biste izbjegli gužve, lakše isplanirali vikend i na vrijeme obavili nabavku, u nastavku donosimo detaljan popis otvorenih lokacija s točnim adresama i radnim vremenom razvrstanim po gradovima.

Superkonzum

Zagreb:

Radnička cesta 49, Zagreb (08:00 – 20:00)

Ul. grada Vukovara 275, Zagreb (07:00 – 15:00)

Ilica 288, Zagreb (07:00 – 20:00)

Tomislavova 11, Zagreb (08:00 – 20:00)

Turinina 11, Zagreb (08:00 – 20:00)

Gračanska cesta 208, Zagreb (07:00 – 18:00)

Sarajevska cesta 6, Zagreb (08:00 – 20:00)

Dankovečka ulica 95, Zagreb (08:00 – 17:00)

Sisačka cesta 2, Zagreb (08:00 – 15:00)

Zagrebačka avenija 108, Zagreb (08:00 – 20:00)

Ulica akademika Ljudevita Bereca 241 (Dubrava), Zagreb (08:00 – 15:00)

Ulica Velimira Škorpika 5, Zagreb (08:00 – 20:00)

Rijeka:

Osječka ulica 71, Rijeka (08:00 – 21:00)

Osijek:

Ulica Josipa Jurja Strossmayera 242, Osijek (08:00 – 18:00)

Trg Ante Starčevića 10, Osijek (08:00 – 13:00)

Ulica 3. gardijske brigade Kune 2, Osijek (08:00 – 13:00)

Sjenjak ulica 133, Osijek (08:00 – 13:00)

Opatijska ulica 26F, Osijek (08:00 – 18:00)

Split:

Ulica kralja Držislava 22, Split (07:00 – 21:00)

Kaufland

Zagreb:

Barutanski jarak 54, Zagreb (Barutanski Jarak) (07:00 – 21:00)

Planinska ulica 2F, Zagreb (Peščenica) (07:00 – 21:00)

Ulica Julija Knifera 1, Zagreb (Središće) (07:00 – 21:00)

Ulica kneza Branimira 119, Zagreb (Ravnice) (07:00 – 21:00)

Zagrebačka cesta 136, Zagreb (07:00 – 21:00)

Jablanska ulica 80, Zagreb (07:00 – 21:00)

Ulica Karela Zahradnika 16a, Zagreb (Sloboština) (07:00 – 21:00)

Ulica Vile Velebita 6, Zagreb (Studentski Grad) (07:00 – 21:00)

Jaruščica ulica 6, Zagreb (Blato) (07:00 – 21:00)

Ulica Antuna Šoljana 43, Zagreb (Jankomir) (07:00 – 21:00)

Ventilatorska cesta 1, Zagreb (Lučko) (07:00 – 21:00)

Bistrička ulica 6, Zagreb (Sesvete) (07:00 – 21:00)

Rijeka:

Osječka ulica 39, Rijeka (Škurinje) (07:00 – 21:00)

Zametska ulica 44, Rijeka (Zamet) (07:00 – 21:00)

Osijek:

Svilajska ulica 37, Osijek (07:00 – 20:00)

Ulica Josipa Reihl-Kira 40, Osijek (07:00 – 20:00)

Split:

Ulica 114. brigade 6, Split (Ravne njive) (07:00 – 22:00)

Poljička cesta 34, Split (Trstenik) (07:00 – 22:00)

Lidl

Zagreb:

Lastovska ulica 42, 10000 Zagreb (08:00 – 21:00)

Avenija Dubrava 33, 10000 Zagreb (08:00 – 21:00)

Huzjanova ulica 4, 10090 Zagreb (08:00 – 21:00)

Ulica Velimira Škorpika 25, 10000 Zagreb (08:00 – 18:00)

Kobiljačka cesta 54, 10360 Zagreb (Sesvete) (08:00 – 18:00)

Rijeka:

Radnička ulica 35, 51000 Rijeka (08:00 – 21:00)

Ulica Petra Jurčića 2a, 51000 Rijeka (08:00 – 21:00)

Osijek:

Ulica Zeleno polje 8A, 31000 Osijek (08:00 – 18:00)

Split:

Put Lore 4, 21000 Split (08:00 – 21:00)

Vukovarska ulica 190, 21000 Split (08:00 – 21:00)

Ulica kralja Držislava 24, 21000 Split (08:00 – 23:00)

Nedjeljno radno vrijeme drugih trgovačkih lanaca potražite na radne-nedjelje.com.

Plodine

Rijeka:

Ulica Stanka Frankovića 9, Rijeka (07:00 – 22:00)

Ulica Ivana Matetića Ronjgova 3 (Trnina), Rijeka (07:00 – 21:00)

Ulica kralja Zvonimira 3, Rijeka (07:00 – 22:00)

Zametska ulica 96A, Rijeka (07:00 – 22:00)

Labinska ulica 51A, Rijeka (07:00 – 22:00)

Split:

Put Supavla 15, Split (07:00 – 22:00)

Interspar

Zagreb:

Slavonska avenija 11D, Zagreb (08:00 – 21:00)

Ulica kneza Branimira 181, Zagreb (07:00 – 21:00)

Osijek:

Ulica sv. Leopolda Bogdana Mandića 7, Osijek (07:00 – 20:00)

Split:

Ulica Josipa Jovića 93, Split (08:00 – 22:00)

Vukovarska ulica 207, Split (08:00 – 22:00)

Tommy

Rijeka:

Kvaternikova ulica 65, Rijeka

Split:

Ulica Domovinskog rata 93, Split

Matoševa ulica 29, Split

Zoranićeva ulica 5, Split

Držićeva ulica 1, Split

Ulica Matice hrvatske 1, Split

Hrvojeva ulica 2, Split

Dražanac ulica 46B, Split

Ulica svetog Petra 44, Split

Žnjanska ulica 4, Split

Eurospin

Zagrebačka cesta 162A, Zagreb (Dubec) (08:00 – 20:00)

Samoborska cesta 131, Zagreb (08:00 – 21:00)

Ulica Juraja Dobrile 1C, Velika Gorica (07:00 – 20:00)

Ulica Ante Starčevića 20, Zaprešić (08:00 – 20:00)

Ulica hrvatskog narodnog preporoda 70, Dugo Selo (08:00 – 18:00)

Ulica Većeslava Holjevca 15, Jastrebarsko (09:00 – 21:00)

Ulica Celine 2, Vrbovec (08:00 – 20:00)

Zagrebačka ulica 49G, Sisak (09:00 – 18:00)

Ivanečko Naselje 2/28, Ivanec (08:00 – 20:00)

Ulica kralja Tomislava 47A, Križevci (08:00 – 20:00)

Ulica Ljudevita Šestića 7, Karlovac (07:30 – 21:30)

Ulica Gustava Krkleca 1, Varaždin (07:00 – 21:00)

Ulica Vlahe Paljetka 7, Bjelovar (08:00 – 20:00)

Koprivnička ulica 34A, Ludbreg (08:00 – 19:00)

Obrtnička ulica 2, Čakovec (08:00 – 20:00)

Ulica Mihovila Pavleka Miškine 5, Koprivnica (08:00 – 20:00)

Ulica Ote Horvata 1, 33000 Virovitica (08:00 – 14:00)

Ulica kralja Petra Svačića 3, Nova Gradiška (07:00 – 20:00)

Kukuljanovo 350, Rijeka (07:00 – 21:00)

Cesta Dalmatinskih brigada 7a, Matulji (08:00 – 21:00)

Zagrebačka ulica 52, Požega (09:00 – 19:00)

Štrmac 303, Labin (08:00 – 21:00)

Ulica Istarskih narodnjaka 17 (Stop Shop), Pazin (08:00 – 21:00)

Ulica Petra Svačića 2B, Slavonski Brod (08:00 – 20:00)

Ulica Mate Vlašića 51A, Poreč (08:00 – 22:00)

Ulica Matije Gupca 59, Zadar (08:00 – 22:00)

Ulica Rimske centurijacije 100, Pula (07:30 – 22:00)

Stop Shop, Đakovo (08:00 – 14:00)

Žutska ulica broj 1, Biograd (08:00 – 21:00)

Ulica 3. gardijske brigade „Kune“ 30, Osijek (07:00 – 20:00)

Zvonarska ulica 63, Vinkovci (08:00 – 21:00)

Južna magistrala 3, Šibenik (07:00 – 21:00)

Ulica bana Josipa Jelačića 73a, Vukovar (08:00 – 21:00)

Solinska ulica 84, Split (08:00 – 21:00)

Trgovački centri otvoreni ove nedjelje