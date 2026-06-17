RADNE/NERADNE NEDJELJE
Planirate u kupovinu? Donosimo detaljan popis trgovina i trgovačkih centara koji rade ove nedjelje
Piše DNEVNIK.hr,
17. lipnja 2026. @ 15:02
Pred nama je još jedna nedjelja, no kako ne biste naletjeli na zatvorena vrata, donosimo popis koja su prodajna mjesta i šoping-centri otvoreni.
Veliki trgovački lanci otvarju vrata ove nedjelje 21. lipnja, baš kao i dobar dio popularnih trgovačkih centara u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku.
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Kako biste izbjegli gužve, lakše isplanirali vikend i na vrijeme obavili nabavku, u nastavku donosimo detaljan popis otvorenih lokacija s točnim adresama i radnim vremenom razvrstanim po gradovima.
Superkonzum
Zagreb:
- Radnička cesta 49, Zagreb (08:00 – 20:00)
- Ul. grada Vukovara 275, Zagreb (07:00 – 15:00)
- Ilica 288, Zagreb (07:00 – 20:00)
- Tomislavova 11, Zagreb (08:00 – 20:00)
- Turinina 11, Zagreb (08:00 – 20:00)
- Gračanska cesta 208, Zagreb (07:00 – 18:00)
- Sarajevska cesta 6, Zagreb (08:00 – 20:00)
- Dankovečka ulica 95, Zagreb (08:00 – 17:00)
- Sisačka cesta 2, Zagreb (08:00 – 15:00)
- Zagrebačka avenija 108, Zagreb (08:00 – 20:00)
- Ulica akademika Ljudevita Bereca 241 (Dubrava), Zagreb (08:00 – 15:00)
- Ulica Velimira Škorpika 5, Zagreb (08:00 – 20:00)
Rijeka:
- Osječka ulica 71, Rijeka (08:00 – 21:00)
Osijek:
- Ulica Josipa Jurja Strossmayera 242, Osijek (08:00 – 18:00)
- Trg Ante Starčevića 10, Osijek (08:00 – 13:00)
- Ulica 3. gardijske brigade Kune 2, Osijek (08:00 – 13:00)
- Sjenjak ulica 133, Osijek (08:00 – 13:00)
- Opatijska ulica 26F, Osijek (08:00 – 18:00)
Split:
- Ulica kralja Držislava 22, Split (07:00 – 21:00)
Kaufland
Zagreb:
- Barutanski jarak 54, Zagreb (Barutanski Jarak) (07:00 – 21:00)
- Planinska ulica 2F, Zagreb (Peščenica) (07:00 – 21:00)
- Ulica Julija Knifera 1, Zagreb (Središće) (07:00 – 21:00)
- Ulica kneza Branimira 119, Zagreb (Ravnice) (07:00 – 21:00)
- Zagrebačka cesta 136, Zagreb (07:00 – 21:00)
- Jablanska ulica 80, Zagreb (07:00 – 21:00)
- Ulica Karela Zahradnika 16a, Zagreb (Sloboština) (07:00 – 21:00)
- Ulica Vile Velebita 6, Zagreb (Studentski Grad) (07:00 – 21:00)
- Jaruščica ulica 6, Zagreb (Blato) (07:00 – 21:00)
- Ulica Antuna Šoljana 43, Zagreb (Jankomir) (07:00 – 21:00)
- Ventilatorska cesta 1, Zagreb (Lučko) (07:00 – 21:00)
- Bistrička ulica 6, Zagreb (Sesvete) (07:00 – 21:00)
Rijeka:
- Osječka ulica 39, Rijeka (Škurinje) (07:00 – 21:00)
- Zametska ulica 44, Rijeka (Zamet) (07:00 – 21:00)
Osijek:
- Svilajska ulica 37, Osijek (07:00 – 20:00)
- Ulica Josipa Reihl-Kira 40, Osijek (07:00 – 20:00)
Split:
- Ulica 114. brigade 6, Split (Ravne njive) (07:00 – 22:00)
- Poljička cesta 34, Split (Trstenik) (07:00 – 22:00)
Lidl
Zagreb:
- Lastovska ulica 42, 10000 Zagreb (08:00 – 21:00)
- Avenija Dubrava 33, 10000 Zagreb (08:00 – 21:00)
- Huzjanova ulica 4, 10090 Zagreb (08:00 – 21:00)
- Ulica Velimira Škorpika 25, 10000 Zagreb (08:00 – 18:00)
- Kobiljačka cesta 54, 10360 Zagreb (Sesvete) (08:00 – 18:00)
Rijeka:
- Radnička ulica 35, 51000 Rijeka (08:00 – 21:00)
- Ulica Petra Jurčića 2a, 51000 Rijeka (08:00 – 21:00)
Osijek:
- Ulica Zeleno polje 8A, 31000 Osijek (08:00 – 18:00)
Split:
- Put Lore 4, 21000 Split (08:00 – 21:00)
- Vukovarska ulica 190, 21000 Split (08:00 – 21:00)
- Ulica kralja Držislava 24, 21000 Split (08:00 – 23:00)
Nedjeljno radno vrijeme drugih trgovačkih lanaca potražite na radne-nedjelje.com.
Plodine
Rijeka:
- Ulica Stanka Frankovića 9, Rijeka (07:00 – 22:00)
- Ulica Ivana Matetića Ronjgova 3 (Trnina), Rijeka (07:00 – 21:00)
- Ulica kralja Zvonimira 3, Rijeka (07:00 – 22:00)
- Zametska ulica 96A, Rijeka (07:00 – 22:00)
- Labinska ulica 51A, Rijeka (07:00 – 22:00)
Split:
- Put Supavla 15, Split (07:00 – 22:00)
Interspar
Zagreb:
- Slavonska avenija 11D, Zagreb (08:00 – 21:00)
- Ulica kneza Branimira 181, Zagreb (07:00 – 21:00)
Osijek:
- Ulica sv. Leopolda Bogdana Mandića 7, Osijek (07:00 – 20:00)
Split:
- Ulica Josipa Jovića 93, Split (08:00 – 22:00)
- Vukovarska ulica 207, Split (08:00 – 22:00)
Tommy
Rijeka:
- Kvaternikova ulica 65, Rijeka
Split:
- Ulica Domovinskog rata 93, Split
- Matoševa ulica 29, Split
- Zoranićeva ulica 5, Split
- Držićeva ulica 1, Split
- Ulica Matice hrvatske 1, Split
- Hrvojeva ulica 2, Split
- Dražanac ulica 46B, Split
- Ulica svetog Petra 44, Split
- Žnjanska ulica 4, Split
Eurospin
- Zagrebačka cesta 162A, Zagreb (Dubec) (08:00 – 20:00)
- Samoborska cesta 131, Zagreb (08:00 – 21:00)
- Ulica Juraja Dobrile 1C, Velika Gorica (07:00 – 20:00)
- Ulica Ante Starčevića 20, Zaprešić (08:00 – 20:00)
- Ulica hrvatskog narodnog preporoda 70, Dugo Selo (08:00 – 18:00)
- Ulica Većeslava Holjevca 15, Jastrebarsko (09:00 – 21:00)
- Ulica Celine 2, Vrbovec (08:00 – 20:00)
- Zagrebačka ulica 49G, Sisak (09:00 – 18:00)
- Ivanečko Naselje 2/28, Ivanec (08:00 – 20:00)
- Ulica kralja Tomislava 47A, Križevci (08:00 – 20:00)
- Ulica Ljudevita Šestića 7, Karlovac (07:30 – 21:30)
- Ulica Gustava Krkleca 1, Varaždin (07:00 – 21:00)
- Ulica Vlahe Paljetka 7, Bjelovar (08:00 – 20:00)
- Koprivnička ulica 34A, Ludbreg (08:00 – 19:00)
- Obrtnička ulica 2, Čakovec (08:00 – 20:00)
- Ulica Mihovila Pavleka Miškine 5, Koprivnica (08:00 – 20:00)
- Ulica Ote Horvata 1, 33000 Virovitica (08:00 – 14:00)
- Ulica kralja Petra Svačića 3, Nova Gradiška (07:00 – 20:00)
- Kukuljanovo 350, Rijeka (07:00 – 21:00)
- Cesta Dalmatinskih brigada 7a, Matulji (08:00 – 21:00)
- Zagrebačka ulica 52, Požega (09:00 – 19:00)
- Štrmac 303, Labin (08:00 – 21:00)
- Ulica Istarskih narodnjaka 17 (Stop Shop), Pazin (08:00 – 21:00)
- Ulica Petra Svačića 2B, Slavonski Brod (08:00 – 20:00)
- Ulica Mate Vlašića 51A, Poreč (08:00 – 22:00)
- Ulica Matije Gupca 59, Zadar (08:00 – 22:00)
- Ulica Rimske centurijacije 100, Pula (07:30 – 22:00)
- Stop Shop, Đakovo (08:00 – 14:00)
- Žutska ulica broj 1, Biograd (08:00 – 21:00)
- Ulica 3. gardijske brigade „Kune“ 30, Osijek (07:00 – 20:00)
- Zvonarska ulica 63, Vinkovci (08:00 – 21:00)
- Južna magistrala 3, Šibenik (07:00 – 21:00)
- Ulica bana Josipa Jelačića 73a, Vukovar (08:00 – 21:00)
- Solinska ulica 84, Split (08:00 – 21:00)
Trgovački centri otvoreni ove nedjelje
- City Center one Zagreb East (09:00 – 21:00)
- Supernova Sisak West (09:00 – 14:00)
- Supernova Sisak East (09:00 – 14:00)
- Lumini Varaždin (09:00 – 21:00)
- Stop Shop Daruvar (09:00 – 14:00)
- Supernova Požega (09:00 – 19:00)
- Stop Shop Gospić (09:00 – 14:00)
- Stop Shop Labin (09:00 – 14:00)
- Stop Shop Pazin (09:00 – 14:00)
- Supernova Slavonski Brod (09:00 – 14:00)
- Hey Park Zadar (08:00 – 21:00)
- Supernova Zadar (09:00 – 22:00)
- Stop Shop Đakovo (09:00 – 14:00)
- Max City Pula (09:00 – 21:00)
- Stop Shop Vinkovci (09:00 – 14:00)
- Supernova Šibenik (08:00 – 21:00)
- Dalmare Šibenik (09:00 – 21:00)
- Stop Shop Kaštel Sućurac (09:00 – 14:00)
- Tower Center Rijeka (10:00 – 21:00)
- ZTC Rijeka (09:00 – 21:00)
- Mall of Split (09:00 – 21:00)
- City Center one Split (09:00 – 21:00)