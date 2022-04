Donosimo odgovore na pitanja - "Što je neto, a što bruto plaća?". Također, objašnjeni su pojmovi doprinosa, poreza i prireza.

Svaki mjesec nestrpljivo čekamo taj dan u mjesecu, dan kada će plaća biti uplaćena na bankovni račun. Ta plaća je nešto manja od "one dvije" koje su spominjane na razgovoru za posao - to je neto plaća.

Neto plaća

Neto plaća je konačni iznos koji se isplaćuje zaposleniku nakon što poslodavac podmiri sve obveze prema državi.

No, neto plaća nije pravi iznos vašeg rada. Zašto? Zato jer iznos vašeg rada iskazan je pojmom "bruto 2", a postoji i "bruto 1". Zvuči komplicirano, ali nije.

Bruto plaća

Bruto plaća ili bruto 1 je iznos na koji poslodavac mora obračunati mirovinsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, porez i prirez. U bruto plaću se svrstavaju prihodi od rada, naknade za bolovanje, za blagdane i za godišnji odmor te posebni uvjeti rada, plaća u naravi i dodaci za minuli rad.

Iz tog, bruto 1, iznosa isplaćuje se, već navedeni, doprinos za mirovinsko osiguranje koji je propisan zakonom.

Bruto 2 označava ukupan trošak zaposlenikovog zaposlenja u tvrtki. To je minimalni iznos koji radnik mora stvoriti svojim radom da bi tvrtka bila na "nuli" i stvarni iznos novca koji poslodavac mora dati za radnika. Ukratko, to je iznos koji poslodavac izdvaja za radnika.

Porez na dohodak i visina prireza

Porez na dohodak u 2022. godini od nesamostalnog rada obračunava se po stopi od 20 posto od mjesečne porezne osnovice do visine 30.000 kuna te po stopi od 30 posto na poreznu osnovicu iznad 30.000 kuna.

Visina prireza ovisi o mjestu prebivališta. Po općinama se izračunava po stopi do 10 posto, u gradovima manjim od 30.000 stanovnika do 12 posto, u gradovima većim od 30.000 stanovnika do 15 posto, a u Gradu Zagrebu do 18 posto.

Mirovinsko osiguranje

Tri su stupa mirovinskog osiguranja.

Za prvi stup poslodavac iz vaše plaće obračunava 15 posto bruto iznosa. Osobama osiguranim samo u I. stupu obračunava se doprinos za mirovinsko osiguranje iz njihove plaće u visini 20 posto. Iz prvog stupa se isplaćuju mirovine današnjih umirovljenika.

Ako ste osiguranik drugog stupa mirovinskog osiguranja, tada poslodavac izdvaja pet posto bruto iznosa vaše plaće.

Treći mirovinski stup je dobrovoljan i u nadležnosti je društava za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Taj je stup sličan investicijskom fondu jer vaš novac ulaže u dionice, obveznice i novčane depozite, ali uz određena zakonska ograničenja.

Zdravstveno osiguranje

Doprinos za zdravstveno osiguranje iznosi 16,5 posto. Njega plaća poslodavac na vašu bruto plaću.