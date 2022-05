Predsjednik Sabora Gordan Jandroković često da do znanja da mu domaći hitovi nisu strani. A zna i one s Eurosonga, pa se u sriijedu poslužio stihovima Konstrakte! No, stoji li iza stihova i nešto drugo? Detalje donosi reporterka Dnevnika Nove TV Petra Buljan.

Eurovizijsko ludilo nije zaobišlo ni Sabor. "…Da se s njima, kao s toalet papirom nešto obriše! I što ćemo sad?", rekla je Dalija Orešković, na što je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković dodao: "A zastupnica mora biti zdrava!"

Iskoristio je Jandroković i situaciju pa saborskoj zastupnici Ivani Kekin citirao stihove koje potpisuje njezin suprug i bend - Hladno pivo!

Kekin je rekla: "…da li je radar za kadar premijera Plenkovića u potpunosti neispravan ili je radar za kadar upravo tako kalibriran?" – a Jandroković dodao: "kolegice Kekin, pa nije sve tako sivo!"

Komuikacijaska stručnjakinja Gabrijela Kišiček kaže: "Želi pokazati da je duhovit i da je u trendu."

Koliko je duhovit, ostavit ćemo biračima da prosude, no korištenje ovakvog humora ima još jednu – važniju funkciju.



"Gubi se uopće ozbiljnost rasprave, na taj način se diskreditiraju oponenti odnosno oni koji kritiziraju, oni postaju samo figure u nekom zamišljanju duhovite situacije", dodala je Kišiček.

Pa je tako u sjeni ostalo ono što su mu govorile oporbene zastupnice Orešković i Kekin, ali i pitanje o sudbini bivše ministrice Žalac.

"Jer kad se svi počnu smijati i govoriti o određenoj fori, tada se zaboravlja što je osoba koja je kritizirala zapravo imala za reći", kaže Kišiček.

Na sve ovo – većina se dobro nasmijala. No ono što je u pozadini, a to su itekako važna pitanja za Hrvatsku – mnoge bi prije rasplakalo.

