Kad se požale, Ministarstvo ih ne sluša, kažu, nego im poručuje da šute i rade. U redakciju Provjerenog proteklih tjedana stigli su očajnički dopisi s pritužbama iz desetak bivših Centara za socijalnu skrb iz raznih dijelova Hrvatske koji upozoravaju, situacija je neizdrživa, sustav se urušava.

Od početka godine na djelu je reforma sustava za socijalnu skrb. Novi Zakon o socijalnoj skrbi donesen je još u veljači 2022., a od 1. siječnja ove godine Centri za socijalnu skrb više formalno ne postoje, već je osnovan Hrvatski zavod za socijalni rad.

Centralizacija je, tvrdi dio nezadovoljnih socijalnih radnika, samo kozmetička promjena, ali ne rješava bitne probleme koji se u sustavu gomilaju već godinama.

"Usuđujemo se reći da su gotovo sva djeca u mjerama intenzivnog praćenja do te mjere ugrožena da ih je potrebno hitno izdvojiti, no kako nemamo smještaja ostavljamo ih u obiteljima."

"Smještaje za djecu s teškoćama u razvoju više i ne tražimo jer već unaprijed znamo da ćemo dobiti odbijenice zbog prekapacitiranosti sustava."

"Ako naiđemo na probleme u radu, a koje nismo više ovlašteni sami rješavati, nemamo se kome od nadređenih obratiti."

"Što ako se djeci u ovom trenutku nešto dogodi, čija će to biti odgovornost?"

Ovo su dijelovi dopisa djelatnika bivših Centara socijalne skrbi poslani na nadležno Ministarstvo, ali i na email adresu redakcije Provjereno proteklih tjedana.

Od početka godine ukinuta im je pravna osobnost te su postali podružnice novoosnovanog Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Zavod, kako pišu, ne rješava goruće probleme, poput nedostatka smještaja za djecu, već je samo stvorio niz novih administrativnih komplikacija.

Socijalna radnica iz sustava pristala je na razgovor isključivo uz zaštitu identiteta.

"Beskućniku ili žrtvi nasilja je jako važno da preživi u idućim danima, a ne da čeka isplatu jednokratne naknade 50 dana. Mi smo funkcionirali na način da imamo određena sredstva da isplatimo naknade, sad i odmah. Više to nemamo", kaže.

Renata Sever iz Varaždina jedina je socijalna radnica koja je pred kamerom pristala pričati o problemima koje je uzrokovala transformacija sustava.

"Kad netko nema osobnu, ili nema lijeka, kad nekom izgori kuća to je sad bilo, svašta se događa, i da toga sad nema… I još ne smijete ni pitati što da sad napravimo. Novca nema, a tu vam stoji netko pred vratima i plače, ili se dere na vas ili je ljut?!", kaže Sever,

"Ono što je bilo najgore od tog 1.1. je ta komunikacija. Nakon što su ljudi imali sto tisuća pitanja, došao je dopis 'nemojte postavljati pitanja, samo uz odobrenje ravnatelja, bivših ravnatelja'“, dodaje Sever dok anonimna radnica dodaje da su dobili jasnu uputu da nema komunikacije s medijima.

Zapošljavanja nema jer je pravilnik u izradi

Provjereno je zatražilo razgovor s ministrom Marinom Piletićem, no dobili su vršiteljicu dužnosti ravnateljice Zavoda.

"Vezano uz ovu zabranu, što ste rekli da je stigao dopis to je nešto što smo već imali i kad smo bili samostalni Centri što se tiče javnog istupa svaki statut dosadašnjih centara, tako i sad Zavoda za socijalni rad propisuje da o radu i poslovanju u javnosti istupa ravnatelj ili osoba koju on ovlasti", pojašnjava Tatjana Štritof, v.d. ravnateljica Hrvatskog Zavoda za socijalni rad.

Kaže da nju nitko nije zatražio dozvolu za javno istupanje i da bi je ona dala svakom tko zatraži. Zapošljavanja i novih ugovora nema ovog trenutka jer je Pravilnik o sistematizaciji u izradi, a kaže da je Zavod upravo i osnovan kako bi se sustav osnažio, djelatnike rasteretilo i ujednačila postupanja socijalnih radnika u svim dijelovima Hrvatske.

Hrvatski zavod za socijalni rad, rezultat je dugo najavljivane reforme sustava, potaknute nagomilanim problemima.

U tijeku javne rasprave o novom zakonu bilo je podneseno više od 2000 zahtjeva od strane stručnih radnika i akademske zajednice. Gotovo ništa nije prihvaćeno, kaže Nino Žganec, koji je svojevremeno bio pomoćnik ministra Davorka Vidovića i nestranački savjetnik SDP-a za socijalnu politiku.

"Važno je da Ministarstvo stane na loptu"

"Sustav treba decentralizirati, naravno to nije lak proces, vi imate puno neujednačenosti od grada do grada, do regije do regije. Svi koji se time bave znaju da to nije jednoznačno, da je to kompleksno uključuje i fiskalnu decentralizaciju, ali na tim temeljima se mora sustav na tome temeljiti. Ministarstvo sad ide suprotno. Oni sve ujednačavaju“, kaže Žganec reporterki Provjerenog Danki Derifaj.

Ravnateljica Zavoda čvrsto je uvjerena da se radi o nekolicini nezadovoljnika i da će reforma dugoročno poboljšati sustav.

Dio djelatnika u sustavu ne misli tako, no ravnateljica tvrdi oni su manjina. Nino Žganec pak kaže, reforma ide u potpuno krivom smjeru.

"Mislim da bi bilo jako važno da Ministarstvo stane na loptu i da zaustave ovo što je krenulo krivo, da okupe stručnjake koji im žele dati konstruktivne i dobre prijedloge i da shvate da ovo što su napravili s novim zakonom, ukidanjem pravnih osobnosti Centara za socijalnu skrb, s tom hipercentralizacijom i nedovoljnim pomakom sustava, promijene dok je vrijeme i dok se nije dogodila prevelika šteta za one korisnike za koje taj sustav mora biti na dispoziciji", dodaje Žganec.

Ravnateljica kaže, bit će suradnje, sastanaka, podrške, osigurat će se prijeko potrebni smještaji u sustavu i dogodit će se nova zapošljavanja. Sugovornice Provjerenog se tome nadaju, ali boje se da je cijela reforma samo kozmetički zahvat.

