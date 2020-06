Sto dana je prošlo od potresa koji je mnoge građane ostavio bez krova nad glavom. Kuću koja je za rušenje mnogi ne mogu ni srušiti, jer im je i za to potrebno dvadesetak tisuća kuna. U pat poziciji su.

Šesteročlana obitelj u dva kontejnera. To je sve što im se dogodilo u posljednih sto dana otkad im je potres uništio kuću. "To smo razočarani, i velim, ne vjerujem da će nam pomoć Bog zna kako, eto", kazala je Kruna Zgombić iz Čučerja.

"Ti si zapravo ko u kavezu, kad pada kiša - ti si unutra, ako je jako vruće - si unutra, ali nije to normalno da si non-stop zatvoren u ta četiri zida, zidovi se znoje oni su mokri", dodala je Zgombić.

Kuću i dalje koriste na vlastitu odgovornost, samo da bi skuhali, oprali rublje i koristili kupaonicu iako je puna rupa. Jer u kontejneru su dobili samo četiri gola zida.

"A ništa nam ne kažu, morate čekati, moraš čekati gdje god dođeš moraš čekat, a do kada ćemo mi čekati, jesen je na pragu? Lako je sad dok je još toplo, a kaj kad dođe hladnoća?", pita se.

Kuće kojima prijeti urušavanje drže potporni stupovi kako se ne bi urušile na cestu ili na druge kuće. "A šta da vam kažem, nakon puno godina rada sami svojim rukama smo gradili radili i na kraju vidite", kazala je Barica Hunjet iz Medvedskog brega.

Grad kreće u financijsku procjenu

U pat poziciji su. Ne mogu ništa bez financijske pomoći. Samo za dozvolu za rušenje kuće potrebno je 20 tisuća kuna. "To je bez odvoza, dakle ti šutu još moraš platiti to sve da ti otpeljaju", navodi Kruna Zgombić iz Čučerja.

Grad pak kreće u financijsku procjenu štete. I to po postojećem zakonu jer novog, znamo, nema.

"Financijska procjena je financijska procjena, ja mislim da ona po novom zakonu ne može biti ništa drugačija nego što je po starom zakonu i mi radimo sve ono što je u našoj mogućnosti da do donošenja novog zakona imamo spremne podatke", kazala je Mirka Jozić, Pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša.

123 inženjera sklapaju ugovore s gradom kako bi pregledali 31.000 objekata. No to, kaže struka, neće biti ona detaljna procjena kojoj se građani nadaju, jer neće sadržavati troškovnike i projekte sanacije.

"Detaljnija procjena će biti vjerojatno sadržana u izradi troškovnika i projekata sanacija koji će se definirati u novom Zakonu o obnovi, ovo što će se sada obilaziti u sklopu ovih inženjera koje je angažirao Grad Zagreb - to nije to. To su dvije različite stvari", rekao je Krunoslav Komesar, sudski vještak za graditeljstvo HDSVIP.

Ministarstvo priprema smjernice za inženjere

Ministarstvo graditeljstva priprema smjernice za inženjere pa se nadamo da se neće raditi dvostruki posao kada se zakon doista donese.

"Koliko ja vidim, ne bu ga bilo ni poslije izbora, jer slušam kaj govore jedni, kaj govore drugi, treći, četvrti, nitko ništa zapravo ne govori o tome", kazala je Kruna Zgombić iz Čučerja.

"Ja se nadam. Duboko se nadam da nas neće pustiti da budemo na cjedilu", rekla je Barica Hunjet iz Medvedskog brega. U nekima još tinja nada, u drugima je nakon sto dana čekanja nada u ikakvu pomoć - nestala.

