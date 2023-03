Dopuštamo li pod krinkom individualnosti djece da nauče obrasce ponašanja zbog kojih će se teško nositi s autoritetima i drugim izazovima u poslovnom svijetu? Kako zadržati individualnost, a opet ih pripremiti za neumoljivo tržite rada? Nije sve u znanju, puno je toga i u raznim vještinama, a pitanje je koliko su mladi spremni razvijati neupitno potrebne vještine, poput argumentacije ili apstraktnog i kritičkog razmišljanja. Upravo zbog toga mladima su danas dostupni inovacijski inkubatori, a što sve sudjelovanjem u njima dobivaju, otkrijte u nastavku.

Obično se smatra da su kreativci ljudi koji od malih nogu znaju lijepo crtati ili pisati te da je to nešto što im je urođeno, no bitno je razumjeti da je čovjek rođen znatiželjan, a ne kreativan, uz mali broj iznimaka. Ono što odrasli tumače kao dječju kreativnost zapravo je radoznalost i znatiželja, koja se manifestira u brojnim eksperimentima i varijacijama kojima djeca nastoje spoznati smislenost svijeta u kojem žive i koji otkrivaju.

Biološki gledano, ljudski mozak takozvani je optimizacijski mehanizam stvoren da ljude održi na životu, a ne da stvara kreativna rješenja. Tijekom evolucije preživljavali su oni najjači i najsposobniji – ne najkreativniji. Kreativno promišljanje troši iznimne količine energije i zbog toga mu se mozak opire i kontinuirano pokušava riješiti problem ili zadatak uz minimalnu potrošnju energije.

Upravo zbog toga kreativni potencijal razlikuje se od osobe do osobe. Svatko je poseban i drugačiji od rođenja, pa jednako tako ima vlastite vještine i individualne načine na koje dolazi do zaključaka. Ako se taj potencijal želi razvijati, potrebno je kontinuirano i dugoročno trenirati mozak tako što se kontrira urođenoj nekreativnosti.

Imaju li mladi prostor za izražavanje i kreiranje ideja?

Svijet u kojem živimo ponekad nema dovoljno ohrabrenja kako bi probudio osjećaj ili potrebu za kreativnosti kod svakoga i često se pojedinac nema gdje izraziti. No zato postoje mjesta koja su voljna pomoći onima koji se žele kontinuirano usavršavati i iskusiti nešto novo. Digitalni inovacijski inkubator powered by Hrvatski Telekom je online projekt Instituta za inovacije u kojem učenici i studenti iz cijele Hrvatske mogu besplatno učiti o kreativnosti i inovacijama i to znanje primijeniti u osmišljavanju ideja i projekata koji stvaraju vrijednost.

Cilj je Inkubatora pružiti podlogu i ekosustav za razvoj i treniranje kreativnosti svim mladima u Hrvatskoj, a kako bi se kontinuirano stvarale nove generacije inovatora i poduzetnika budućnosti.

Činjenica je da mladi danas žive u svijetu koji karakteriziraju brzina, jednostavnost i instantna dostupnost – informacija, roba/usluga i rješenja. U takvom kontekstu, logično je da je pažnja skraćena, fokus slabiji i tolerancija za nešto što ih ne zanima manja. Samim time, puno im je zanimljivije pratiti sadržaje koji se bave temama koje ih interesiraju.

Mladi moraju raditi na vještinama argumentacije

U Inkubatoru mladi se gledaju kao budući inovatori i genijalci, a ne kao klinci koje je nešto potrebno podučiti. Od samog starta stavlja ih se u poziciju u kojoj se osjećaju dobro, slobodno i gdje imaju potpunu kontrolu. Postavljaju im se važna i velika pitanja, kompleksni problemi i izazovi u kojima mogu pokazati svoj puni potencijal i sposobnost promišljanja.

Cijeli proces fokusira se na primjenu znanja i razmišljanje, gdje nema točnog i netočnog odgovora, već samo dobre argumentacije vlastitih perspektiva. Važno je da mladi razviju znanja i vještine budućnosti, ali isto tako i da usvoje obrasce ponašanja i rutina koje su ključne za bilo kakvo stvaranje vrijednosti – bilo u vlastitom poduzeću ili radom u korporaciji. Jedino na taj način sve naučeno mogu prenijeti u djelo.

Kako bi pojedinac napredovao, potrebno je odbaciti misao da je kreativnost stvorena samo za odabrane. Kreativnost je osobina koja se može usvojiti i koja je dostupna svima. Upravo zbog toga važno je razvijati sposobnost kreativnog, apstraktnog i kritičkog promišljanja, odnosno vlastite kognitivne kapacitete koji su, s obzirom na sve intenzivnije procese digitalizacije i automatizacije u svim sferama života i rada, valuta budućnosti.

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom Digitalni inovacijski inkubator po najvišim profesionalnim standardima.