Stjenice se šire Splitom, ušle u zgradu s 82 stana, doznalo se i tko je krivac: "Bilo nas je više nego u ratno doba"

Stjenice su stigle, ispričali su stanari, iz fotelje koju je jedan od stanara našao kraj kontejnera i odlučio je donijeti kući. Nakon što je vidio da je s njom donio i stjenice, vratio ju je natrag na smetlište no bilo je prekasno.

Stjenice su se već raširile pa su sada u susjedna dva stana, piše Slobodna Dalmacija.

Stanari su se iselili radi dezinsekcije, ali ne i onaj od kojeg je sve krenulo.

"On ne želi izaći. Cijela zgrada je u strahu. Znate li vi koliko je to ljudi? Evo, neki dan smo imali skup stanara. Bilo je na njemu više ljudi nego u ratno doba, 90 posto stanara. Usuglasili smo se platiti dezinsekciju iz pričuve.

A s obzirom na to da ne želi iseliti ni baciti namještaj, bit će potrebno barem šest-sedam tura zaprašivanja. Mi se već na drugoj gušimo preparatima, a kako on preživljava sve to, ne znamo. Svakako, jedna tura je 300 eura, nije malo. Htjeli smo mu čak financirati i novi namještaj, ali dotični odbija svaku suradnju. Čini mi se da nije sav svoj. Jer, da je, ne bi postupao tako nerazumno i sebično", rekao je predstavnik stanara.

Stanari su kontaktirali socijalnu, sanitarnu, državno odvjetništvo, policiju. Svi su im rekli da ne mogu ništa učiniti. Za to vrijeme stjenice se šire dalje...