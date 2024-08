Radarske snimke pokazuju kretanje oluje, dio Zagorja pokosila tuča

Nevrijeme koje se najavljuje zadnjih nekoliko dana pogodilo je sinoć Slavoniju, a stići će i u ostale dijelove Hrvatske.

Glavnina kiše i pad temperature stižu u noći na ponedjeljak i tijekom ponedjeljka.

Kiša pada u Zagrebu i nekim dijelovima sjeverozapadne Hrvatske, a po Zagorju je bilo i jake tuče.

"Danas u 15 sati izdano je i naređenje za paljenjenje generatora. Iako su obično upaljeni tri ili četiri sata, ovaj je put naredba bila da budu upaljeni od 15 do 20 sati", rekao je za Zagorje.com Josip Salatko.

Unatoč generatorima, tuča je pala u Tuhlju, a padala je i na području Podgore, Krapine, Mokrica, Krušljevog Sela, Lepoglave...

Radarska slika Foto: Državni hidrometeorološki zavod

Radarske snimke pokazuju kako se kreće oluja koja bi u večernjim satima mogla pogoditi veći dio Hrvatske. Na sminkama se vidi da je nevrijeme na putu prema sjevernoj i središnjoj Hrvatskoj.

Prognoza za nedjelju

Vrijeme je djelomice sunčano, ali nestabilno. DHMZ je objavio da će uz promjenjivu naoblaku mjestimice biti pljuskova, ponajprije u unutrašnjosti.

Prema večeri je lokalno moguće grmljavinsko nevrijeme s prolazno olujnim udarima vjetra.

Vjetar većinom slab, na Jadranu i umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 31 i 36 stupnjeva.

Vremenska prognoza za nedjelju Foto: Državni hidrometeorološki zavod

Za osječku, zagrebačku, karlovačku, gospičku, kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju je izdano narančasto upozorenje za grmljavinsko nevrijeme. Lokalno su izraženi pljuskovi s grmljavinom i prolazno pojačanim vjetrom, a moguća je tuča.

Upozorenja za nedjelju Foto: Državni hidrometeorološki zavod

"Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu", napisali su iz DHMZ-a.

Prognoza za ponedjeljak

U ponedjeljak će vrijeme biti promjenjivo i nestabilno te će povremeno padati kiša, često i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom, a lokalno će biti nevremena praćenog pojačanim vjetrom te obilnom oborinom.

Prognoza za ponedjeljak Foto: Državni hidrometeorološki zavod

Zapuhat će umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar te na Jadranu istočnjak i bura, podno Velebita i jaka.

Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 21, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Danju svježije s najvišom temperaturom većinom od 25 do 30 stupnjeva.

I za ponedjeljak su izdana upozorenja za kišu i grmljavinsko nevrijeme. Za osječku, zagrebačku, karlovačku, gospičku, kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju je izdano narančasto upozorenje.

Upozorenja za ponedjeljak Foto: Državni hidrometeorološki zavod

"Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu".

Za Dalmaciju, zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvatrić te Velebitski kanal je izdano žuto upozorenje za vjetar.

Pročitajte i ovo Autom naletio na obitelj Oglasio se DORH o užasnoj nesreći na Viru

Pročitajte i ovo Zaharova porekla napise Je li ukrajinski potez omeo značajan sporazum? Rusija se oglasila o pregovorima s Ukrajinom