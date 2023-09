Stiže velika promjena vremena: Pripremite se na pljuskove i grmljavinu

U Hrvatsku stiže velika promjena vremena. Popodne i navečer može pasti malo kiše, a prava promjena vremena uz lokalne pljuskove očekuje se u četvrtak, izvijestio je DHMZ.

Dugo stabilno razdoblje sunčanog i vrućeg vremena bliži se kraju, što će se najviše osjetiti u unutrašnjosti. Danas popodne i navečer može pasti malo kiše, a prava promjena vremena uz lokalne ⛈️ očekuje se sutra.

Detalji na https://t.co/7tElXxnRUV.#prognoza pic.twitter.com/Y8iSXMUNOd — DHMZ (@DHMZ_HR) September 13, 2023

Za sutra je za cijelu Hrvatsku, osim za srednju i južnu Dalmaciju, upaljen žuti alarm zbog mogućeg grmljavinskog nevremena.

Upozorenje DHMZ-a (Foto: Screenshot)

Hrvatska danas

Pretežno ili djelomice sunčano, vrlo toplo i vruće. U drugom dijelu dana mjestimice više oblaka, a navečer postoji mala vjerojatnost za slabu kišu ili poneki pljusak, osobito na zapadu zemlje. Vjetar na kopnu slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 32 °C.

Pročitajte i ovo porast broja zaraženih Korona se vratila: Ovo su najvažnije informacije koje morate znati

Hrvatska sutra

Djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, mjestimice s kišom te pljuskovima praćenim grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženi. Glavnina kiše očekuje se u drugom dijelu dana, bit će češća u zapadnijim područjima, a u Slavoniji te osobito Dalmaciji mogla bi ponegdje izostati.

Pročitajte i ovo Uznemirujuća snimka Užas kod Karlovca: Brutalno premlaćivali konja, a svoje iživljavanje prenosili uživo na Facebooku

Na kopnu će zapuhati umjeren sjeverozapadni i sjeverni vjetar. Na Jadranu slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, prema kraju dana mjestimice jaka bura. Najniža temperatura zraka između 12 i 17 na kopnu, na Jadranu od 18 do 22 °C. Najviša dnevna većinom od 26 do 30 °C.