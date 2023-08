Pred nama je nagla promjena vremena: Meteorolog Ivan Čačić donosi detalje

Pred nama je zamjetna promjena vremena koju će potaknuti prodor osjetno hladnijeg i nestabilnog zraka na Sredozemlje gdje će se već rano ujutro iznad Ligurskog mora razviti jak ciklonalni vrtlog.

Vrtlog će nam sutra i sljedećih nekoliko dana donijeti kišne i grmljavinske oblake, a ponegdje i olujno nevrijeme.



U ponedjeljak u noći i ujutro - sjeverni dio Jadrana - zahvatit će jače naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će se zatim širiti prema jugu te na zapadne krajeve unutrašnjosti. Uglavnom duž obale, moguće je i jače grmljavinsko nevrijeme.

Pročitajte i ovo Preminule dvije osobe FOTO Muškarac u domu aktivirao ručnu bombu? "Ušli smo u kuću i zatekli stravičan prizor"

U sjevernim predjelima prolazno slab i umjeren sjeveroistočnjak, a na Jadranu umjereno i jako jugo. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 21, na Jadranu od 23 do 27 Celzijevih stupnjeva.



Danju u Središnjoj Hrvatskoj vrlo promjenljivo i nestabilno. Dulja sunčana razdoblja vjerojatnija su prijepodne, a kiša i grmljavina te, lokalno moguće i jače nevrijeme, od sredine dana. Vjetar većinom slab do umjeren, a najviša temperatura od 28 do 33 stupnja.

Pročitajte i ovo Završili u kanalu i rijeci FOTO Još uvijek se traga za vozačem koji je skrivio prometnu nesreću i ostavio putnike: "Imali su više sreće nego pameti"



U istočnim predjelima djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. Prema večeri raste vjerojatnost za mjestimične pljuskove i grmljavinu koji mogu biti i izraženiji. Još uvijek vruće uz temperaturu od 33 do 37 stupnjeva.



U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu vrlo promjenljivo povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno i nevremenom te obilnijom oborinom. U gorju će puhati umjeren južni i jugoistočni vjetar, a na Jadranu umjereno i jako jugo, ponegdje i s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30, a na Jadranu do 32 stupnja.



U Dalmaciji jače naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, ponegdje i olujnim nevremenom i obilnijom oborinom - koje će do sredine dana zahvatiti sjeverni dio, poslijepodne će se proširiti i na jug. Puhat će umjereno i jako jugo ponegdje i s olujnim udarima. Temperatura od 32 do 34 stupnja.

Tri dana kopno

Sljedećih dana u unutrašnjosti promjenljivo i vrlo nestabilno te svježije povremeno uz kišu, pljuskove i grmljavinu, a lokalno je moguće i jače nevrijeme Vjetar slab do umjeren, a temperatura zraka u padu.

Tri dana more

Na Jadranu promjenljivo i vrlo nestabilno te manje toplo. Povremeno kiša, pljuskovi, grmljavina i jače nevrijeme. U utorak još umjereno i jako jugo i jugozapadnjak koji će u srijedu oslabjeti, a u četvrtak na sjevernom dijelu okrenuti na buru.



Po svemu sudeći, od petka posvuda se očekuje smirivanje vremena pa će ponovno uz dosta sunca biti sve toplije.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.