Osjetno hladniji, oceanski zrak nam je pred vratima, dolaskom nad Alpe pokrenut će stvaranje ciklone koja će u srijedu sredinom dana zavrtjeti nad sjevernom Italijom te potom krenuti jugoistočno prema Jadranu.

Toplo će biti još nekoliko sati, nakon čega nam slijedi barem 5 ili 6 dana, u najmanju ruku svježeg vremena. To znači da će temperatura u drugoj polovici tjedna i za vikend biti uglavnom ispod uobičajenih vrijednosti za ovaj dio godine. Bit će i vjetra, u početku jakog koji će još pojačavati dojam svježine, a sve će početi s kišom i grmljavinskim pljuskovima: Izraženijom promjenom koja nam stiže u srijedu poslijepodne.

Jutro će još biti većinom sunčano. Malo više oblaka očekuje se duž Jadrana i uz Jadran, pri čemu uglavnom na sjevernom dijelu mjestimice već može biti i pokojeg pljuska. Pojačat će jugo, a u unutrašnjosti jugozapadnjak. Jutarnja temperatura bit će slična jučerašnjoj, u kopnenom dijelu od 12 do 15, a na moru između 16 i 20 stupnjeva.

U središnjoj Hrvatskoj poslijepodne sa zapada stiže jače naoblačenje s kišom, a često i pljuskovima praćenim grmljavinom. Temperatura će porasti do 26, no navečer i tijekom noći, uz hladni sjeverac spustit će se ispod 10 stupnjeva.

Nešto kasnije kiša stiže i na istok zemlje, u Slavoniju. I ovdje može biti pljuskova i grmljavine, no ne očekujemo obilnu oborinu, kao što je to primjerice moguće zapadnije, gorju i na Jadranu. Veći dio dana puhat će vjetar s juga, a tek u noći na četvrtak zapuhat će sjeverac. Prije oblaka i kiše, poslijepodne, temperatura ide i do 27, zatim u noći znatno svježije.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu od jutra će biti oblačnije, već prijepodne mogući su pljuskovi, no intezivirat će se poslijepodne te prema večeri i u noći na četvrtak kad može biti i veće količine kiše: lokalno i 50-ak litara po četvornom metru. Puhat će jugo, potom jugozapadnjak, a u noći na četvrtak zapuhat će vrlo jaka bura. Danju još neće biti tako svježe, uglavnom 22 do 26 stupnjeva.

I u Dalmaciji poslijepodne promjenjivo oblačno, s kišom, pljuskovima i grmljavinom, češćom i izraženijom prema kraju dana te u noći na četvrtak. Puhat će jako jugo, a temperatura će biti uglavnom između 25 i 28 stupnjeva.

Orkanska bura

Kiša će ponegdje u unutrašnjosti padati još i u četvrtak ujutro, no postupno će prestajati te će se tijekom dana i djelomice razvedriti. No puhat će umjeren i jak vjetar sa sjevera i bit će osjetno svježije, cijeli dan ispod 15 stupnjeva. Ni petak niti subota ne nose toplije vrijeme, premda će u petak već vjetar biti slabiji, a bit će i više sunca pa će barem dojam vremena biti ljepši. U subotu je opet moguće malo više oblaka, a rijetko ponegdje i malo kiše.

U Dalmaciji još i u četvrtak pljuskovi, grmljavina, a može biti i jačeg nevremena: bit će dosta nestabilno. Na sjeveru će se već početi dijelom vedriti uz jaku i olujnu, podno Velebita čak orkansku buru koja će se do kraja dana proširiti na cijeli Jadran. Bura će puhati i u petak kad se očekuje sunčano, dok subota i na more nosi prolazno više oblaka, a i ponegdje malo kiše. Promet će zbog bure krajem tjedna biti otežan, putujete li, svakako provjerite stanje na cestama i u lukama.